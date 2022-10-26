В Дагестане для борьбы с нарушителями ПДД задействуют Telegram-бот

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Дагестане Госавтоинспекция будет собирать жалобы на нарушителей правил дорожного движения с помощью бота в мессенджере Telegram, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское УГИБДД.

«Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан запускает Telegram-бот, через который неравнодушные граждане могут отправить видеозаписи правонарушений в области дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

Свидетелям нарушений ПДД, которые будут пользоваться Telegram-ботом, следует отправлять видео с указанием места, даты и времени совершения правонарушения, а также госномеров автомобиля нарушителя.

В регионах подобные Telegram-боты используются уже несколько лет. К примеру, жаловаться на водителей в мессенджере ранее предложили в Госавтоинспекциях Татарстана и Пензенской области.

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