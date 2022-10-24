Обновленные кроссоверы Geely Tugella появились у дилеров в России

Обновленные китайские кроссоверы Geely Tugella начали появляться у российских автодилеров, сообщает портал «Китайские автомобили», которому поступили снимки нового кросс-купе от читателя из Челябинска.

«Цена — 4 млн 200 тысяч рублей. Без скидок, но и без допов. Менеджер так и сказал, что отдают по прайсу. Конкретно эта машина – тестовая. Но предзаказ открыт, хотя пока ни одного автомобиля, по его словам, никто не заказал», — рассказал «Китайским автомобилям» читатель

Компания Geely объявила российские цены на обновленный кроссовер Tugella 14 октября. Модель стоит от 4 млн до 4,3 млн рублей, согласно информации с сайта бренда.

Новинка отличается передним бампером с вертикальными черными вставками по краям и радиаторной решетке со стильными трехмерными ячейками. Дизайн задней части тоже изменился, появились сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Автомобиль оснащается турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовую комплектацию входят шесть подушек безопасности, аудиосистема, электростеклоподъемники, цифровая приборная панель, обогрев рулевого колеса, датчик усталости водителя, двухзонный климат-контроль и 19-дюймовые колесные диски.

Ранее сообщалось, что автомобили нового бренда Tank появятся в России в 2023 году.