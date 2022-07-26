ЛДПР подготовила законопроект о лишении прав за агрессивное вождение

Законопроект об административной ответственности для водителей за агрессивное вождение намерены внести в Госдуму депутаты от ЛДПР в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член фракции Ярослав Нилов.

Согласно законопроекту, за опасное вождение предлагается установить штраф в размере от 5 тыс. руб., или лишение права на управление транспортным средством на срок до одного года.

Обязательным условием для привлечения к административной ответственности водителя является наличие доказательства в виде фиксации правонарушения на фото или видеокамеру.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, разработанный по поручению президента Владимира Путина, по которому ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав в случае ухудшения состояния их здоровья.