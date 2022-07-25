Audi начала продажи семиместного кроссовера Q6

Немецкая компания Audi начала продажи нового кроссовера Q6, сообщает пресс-служба бренда. Пока модель доступна только в Китае по цене от 500 тыс. юаней (около 4,291 млн руб. по текущему курсу).

Длина нового кроссовера составляет 5099 мм, ширина — 2014 мм, а высота — 1784 мм. Модель построена на платформе MQB Evo. В машине могут разместиться до семи человек, включая водителя. Салон отделан кожей.

Автомобиль оснащается 2,5-литровым турбомотором мощностью 299 л.с., а также 2-литровым турбированным силовым агрегатом с отдачей 231 и 256 л.с. Все версии комплектуются семиступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Ранее сообщалось, что американская компания Cadillac представила концептуальный электрический лифтбек Celestiq. Серийная машина должна стать самой дорогой моделью марки в современной истории.