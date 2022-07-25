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В России ужесточили наказание за систематическое управление автомобилем без прав

В России ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в КоАП, согласно которым ужесточена ответственность для лиц, которые ранее были лишены прав, но продолжают садиться за руль. Такому водителю может грозить не только штраф, но и лишение свободы и даже конфискация автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Так, за повторное управление автомобилем водителем, лишенным прав, предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Если автомобилист без водительских прав повторно сел за руль, имея при этом судимость, то он может быть оштрафован на сумму от 150 тыс. до 300 тыс. руб., направлен на обязательные работы на срок от 360 до 480 часов, или на принудительные работы на срок от 1 до 2 лет, или лишен свободы на 1 или 2 года.

Кроме того, предусмотрена конфискация автомобиля обвиняемого, использованного им при совершении преступлений. Но конфисковать машину можно, только если нарушителем оказался владелец автомобиля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий лицам с судимостью работать водителями такси и общественного транспорта.

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