Changan объявила российские цены на кроссовер Uni-K

Китайская компания Changan назвала цены на кроссовер Uni-K в России. Стоимость автомобиля начинается от 3 219 900 руб.

Так, автомобиль в базовой комплектации Comfort оснащается датчиками света и дождя, электрорегулировкой водительского кресла, системой дистанционного запуска двигателя, встроенным видеорегистратором, системой кругового обзора, подогревом всех кресел, двухзонным климат-контролем.

В комплектации Luxe за 3 369 900 руб. установлены адаптивный «круиз», беспроводное зарядное устройство для смартфонов, аудиосистема Sony. Топовая версия Tech за 3 479 900 руб. отличается наличием премиальной медиасистемы, динамиков в подголовнике водительского кресла, вентиляции передних сидений, атмосферной подсветки, сенсорным управлением дверью багажника и 21-дюймовых колесных дисков.

Автомобиль получил 2.0-литровый бензиновый двигатель мощностью 226 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В базовой версии предусмотрен только передний привод. Две старшие комплектации предполагают наличие системы полного привода.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Donfeng выпустил небольшой хетчбэк Nano Box. Стоимость новинки, в переводе на российскую валюту, составляет от 542 до 592 тыс. руб.