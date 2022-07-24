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Автоэксперт Амиров рассказал, как избежать покупки автомобиля со скрученным пробегом

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России участились случаи продажи подержанных автомобилей со скрученным пробегом, заявил в интервью радио Sputnik автоэксперт Олег Амиров.

«Большинство людей сейчас хотят автомобиль с пробегом до 100 тысяч километров, даже если этому автомобилю 10 или 15 лет, поэтому продавцы начинают скручивать пробег», — сказал Олег Амиров.

По его словам, чтобы не стать жертвой обмана, до покупки подержанной машины необходимо проверить ее пробег через специализированные цифровые базы данных. Но неспециалисту все же сложно самостоятельно выяснить, не скручены ли показания одометра. Не всегда по VIN-номеру можно узнать необходимую информацию об автомобиле.

Автоэксперт посоветовал покупателям подержанных машин обращаться к профессионалам, так как у них есть специальное оборудование для проверки пробега автомобиля.

Ранее эксперт Зиманов рассказал, что неправильная эксплуатация автомобиля в сильную жару может привести к выходу из строя его двигателя.

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