ГИБДД объяснила водителям, как сообщать о «дорожных ловушках»

Московская Госавтоинспекция опубликовала ссылку на форму, с помощью которой автомобилисты могут самостоятельно сообщать о «дорожных ловушках» — участках с двойным толкованием организации дорожного движения. На специальной странице водителю потребуется указать ФИО, регион, электронную почту и телефон, а затем описать суть проблемы.

Проект «Дорожные ловушки» запущен Комиссией Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК в партнерстве с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и Информационным центром по автомобильным дорогам «Информавтодор».

«Цель проекта – выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон», — написали в ГИБДД.

В случае выявления таких мест, Госавтоинспекция совместно с дорожными службами города внесет корректировки в существующую схему организации дорожного движения.

Ранее ГИБДД разъяснила гражданам, как правильно фиксировать нарушения ПДД на фото и видео, чтобы водителя можно было найти и привлечь к ответственности.