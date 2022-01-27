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В Саратовской области собираются отменить транспортный налог для электрокаров

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Депутаты Саратовской областной думы приняли в первом и втором чтениях законопроект, который освобождает владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, сообщает ТАСС.

Предоставление такой льготы должно оказать дополнительное стимулирующие действие для развития рынка экологических автомобилей и поможет развивать соответствующую инфраструктуру, считают авторы инициативы.

«Саратовская область войдет в число регионов, работающих над повышением экологической безопасности и улучшением качества жизни граждан. Данную льготу предлагается ввести пока на три года - с января 2022 года по 31 декабря 2024 года», — отметил депутат Станислав Денисенко

По данным Саратовской областной думы, в 2021 году на территории области было зарегистрировано около 60 электромобилей.

В минувшем году жители России купили 2,25 тыс. новых электромобилей, что в 3,1 раза больше, чем в 2020-м, сообщало агентство «Автостат». Продажи электромобилей в РФ растут с 2017 года и ранее они никогда не достигали отметки даже в 1 тыс. единиц.

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