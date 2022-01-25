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Объявлена дата дебюта нового Jeep Grand Cherokee в России

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Jeep

Новый Jeep Grand Cherokee L появится в шоу-румах российских дилеров в конце III квартала 2022 года, рассказали в пресс-службе марки. Впервые в истории модели внедорожник будет доступен как с шести-, так и с семиместной компоновкой салона. Цены пока не называются.

Полноприводный внедорожник построен на новой платформе. Grand Cherokee получил меняющую дорожный просвет в диапазоне 106 мм пневмоподвеску с пятью режимами работы и три варианта систем полного привода: обычную, с понижающим рядом с передаточным отношением 2,72:1, а также с понижающим рядом и электронно-управляемой блокировкой заднего дифференциала. Все три системы имеют активную раздаточную коробку. Одной из особенностей новинки стала возможность автоматического отключения передней оси в случаях, когда использование полного привода не требуется.

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Jeep

Покупателям Grand Cherokee предлагается два мотора на выбор. В качестве базового стоит 3,6-литровый Pentastar V6 (290 л.с., 348 Нм). Двигатель обеспечивает возможность буксировки прицепа массой до 2812 кг, запас хода составляет до 800 км на одной заправке. В стандартное оснащение входит снижающая расход топлива система «старт-стоп». Моторы агрегатируются с надежной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В любой из четырех доступных комплектаций Jeep Grand Cherokee оснащается полостью светодиодной оптикой. В салоне автомобиля установлены цифровая приборная панель с экраном 10,25 дюйма и 10,1-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В нижней части консоли располагается металлический поворотный селектор трансмиссии с подсветкой и тактильной обратной связью, а рядом с ним — переключатели высоты дорожного просвета и системы полного привода. Для водителя и переднего пассажира в качестве опции доступна панель беспроводной зарядки.

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Jeep

Внедорожник оснащается восемью подушками безопасности, встроенными в передние сиденья подушками для защиты грудной клетки, и активными подголовниками. В стандартное оснащение моделей Grand Cherokee входят функция активного удержания в полосе, мониторинга слепых зон, ассистент торможения, адаптивный круиз-контроль, функция обнаружения объектов, движущихся в поперечном направлении сзади, и другие системы безопасности. За доплату доступны системы кругового обзора, распознавания дорожных знаков, камера ночного видения и прочее.

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