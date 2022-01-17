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Раскрыты характеристики российского внедорожника Aurus Komendant

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Роспатент

В открытой базе Росстандарта опубликовали «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на российский внедорожник Aurus Komendant, в документах указаны различные технические данные автомобиля, премьера которого может состояться в 2022 году.

Aurus Komendant оказался одним из самых крупных и тяжелых внедорожников премиум-класса: его длина составляет почти 5,4 метра, а снаряженная масса — чуть больше 3,2 тонны. Дорожный просвет равен 200 мм. В длину Komendant на 25 сантиметров меньше лимузина Aurus Senat, весит внедорожник почти на полтонны больше, чем Rolls-Royce Cullinan. Конструкция кузова приспособлена под установку бронированных листов.

Внедорожник станет первой моделью Aurus, которая получит пневмоподвеску, возможность переключать передачи с помощью подрулевых лепестков и автоматизированную систему помощи водителю (ADAS).

В список оснащения также входят электрические доводчики дверей, раскладные столики, холодильник, различные системы помощи водителю и парктроники с камерой кругового обзора, функция раздельного управления мультимедийной системой для пассажиров второго ряда и прочее.

Komendant получит такой же двигатель, что и седан Senat. Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

«Гражданская» версия седана Senat была представлена в конце весны 2021 года, серийный автомобиль оценили в 18 млн рублей.

Ранее стало известно, что генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов покинул пост по собственному желанию.

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