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Россиянам рассказали, как продлить срок эксплуатации автомобильных шин

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин перечислил основные правила эксплуатации и хранения шин, которые помогут продлить срок их службы. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Шапарин утверждает, что со временем шины в любом случае будут изнашиваться, но способы замедлить это процесс существуют. Эксперт советует соблюдать базовые правила при передвижении на автомобиле: мягко двигаться и мягко тормозить.

«Все истории с наваркой шин (процесс восстановления протектора) — это абсолютно бессмысленно. Потому что та резиновая смесь, которая при этом используется, не может и не должна применяться в шинной индустрии, она не обеспечивает должного качества сцепления с дорогой», — подчеркнул Шапарин.

Он подчеркнул, что опасным является и еще один кустарный способ «восстановления» шин. По его словам, некоторые «специалисты» нарезают и углубляют протектор, чего делать нельзя. Шины из-за этого перестают быть прочными.

По словам Шапарина, срок службы резины зависит, в том числе от того, как она хранится. Если снятые с диска шины будут долго стоять вертикально или висеть, они могут деформироваться. Поэтому лучше всего хранить шины на дисках в горизонтальном положении, например, сложив в столбик. Это должно продлить срок хранения шин, утверждает эксперт.

Ранее московская Госавтоинспекция решила напомнить автовладельцам о важности подготовки своих транспортных средств к наступлению зимы и дала несколько советов.

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