Российский авторынок потерял 143 модели за семь лет

Число моделей легковых и легких коммерческих авто, официально продаваемых в России, сократилось на 32% за последние семь лет, сообщило агентство «Автостат».

В 2014 году количество предлагаемых моделей на рынке составляло 442 единицы. Сейчас это число снизилось до 299 и впервые опустилось ниже трех сотен. Всего авторынок с 2014 года потерял 143 модели.

«Данный процесс затронул все бренды, поскольку в условиях существенного падения продаж автомобилей (с 2014 года – свыше 30%) производители вынуждены были сокращать свои линейки, делая ставку на более «ходовые» модели», — отметили эксперты.

Количество моделей американских марок уменьшилось с 40 ед. до 14 ед.; японских — с 96 ед. до 54 ед.; европейских — с 205 ед. до 144 ед,; российских — с 26 ед. до 16 ед.; корейских – с 33 ед. до 31 ед.; китайских – с 43 ед. до 40 ед.

Ранее стало известно, что «Пикап» УАЗа обогнал иномарки по популярности в России.