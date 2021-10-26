ГИБДД перечислила главные ошибки водителей

Московская Госавтоинспекция назвала самые распространенные нарушения правил дорожного движения.

Чаще всего водители превышают скорость от 20 до 40 км/ч; не следуют требованиям дорожных знаков и разметки; нарушают правила расположения автомобилей на проезжей части дороги, при встречном разъезде или обгоне; двигаются по полосе для маршрутных транспортных средств; а также выполняют поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками.

Всего за прошедшие девять месяцев 2021 года ГИБДД выявила свыше 24,1 млн административных правонарушений, учитывая зафиксированные с использованием комплексов фото- и видеофиксации.

Ранее столичная ГИБДД перечислила три главных проблемы каршеринга и показала новые спецавтомобили ДПС.