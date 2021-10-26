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«АвтоВАЗ» отложил конец производства пятидверной Lada Niva Legend

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АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» может продлить выпуск пятидверных Lada Niva Legend до конца 2021 года, рассказали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ». Проблемы с поставками электронных компонентов привели к тому, что завод не успел собрать необходимое количество автомобилей для отработки ранее оставленных заказов.

Учитывая количество поступивших заказов и текущие темпы сборки, на предприятии решили выпускать длиннобазную Niva и в декабре, чтобы выполнить все дилерские заявки.

Ранее сообщалось, что последним месяцем сборки пятидверных внедорожников Lada Niva Legend должен был стать ноябрь. В сборочно-кузовном производстве в конце года остались бы только трехдверные Niva Legend и обновленные Travel (бывшая Chevrolet Niva).

Тогда на «АвтоВАЗе» не подтвердили и не опровергли информацию о прекращении выпуска пятидверных Lada Niva Legend в разговоре с «Газетой.Ru». «Сообщим, если решение будет принято», — рассказывали в компании.

Также стало известно, что «АвтоВАЗ» может начать оснащать автомобили Lada стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться.

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