Автопроизводители пожертвовали безопасностью ради экономии топлива

Тормозной путь некоторых гибридных автомобилей оказался значительно больше, чем у машин с обычным ДВС, выяснили эксперты американского журнала Consumer Reports (CR). Они заявили, что автопроизводители жертвуют показателями тормозного пути ради экономии топлива.

Гибридным автомобилям требуется большее расстояние для торможения, поскольку производители устанавливают на них шины с низким сопротивлением качению. Это способствует экономии топлива, но увеличивает тормозной путь, сообщили эксперты.

В CR сравнили тормозной путь гибридных и негибридных четырех моделей Toyota (Corolla, Camry, RAV4 и Highlander) при остановке со скорости 100 км/ч. Они обнаружили, что на сухом асфальте тормозной путь гибридных авто на 2,4–3,6 метра больше. Другим экономичным автомобилям от разных производителей тоже потребовалось больше места для торможения. Гибридному минивэну Chrysler Pacifica для полной остановки нужно на 2,7 метра больше, чем его аналогу с традиционным ДВС, а гибридному седану Hyundai Sonata — на 2,4 метра.

Тем не менее, отметили в CR, не все автопроизводители жертвуют тормозным путем ради экономии бензина — машины Ford и Honda показали столь же хорошие результаты, как и их аналоги, работающие только на бензине.

Ранее журнал Consumer Reports составил рейтинг представленных на американском рынке популярных новых авто по обеспечению безопасности пассажиров на задних сиденьях.