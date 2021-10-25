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Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября

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Анатолий Караваев/«Газета.Ru»

В честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА «Новости».

По его словам, парковаться можно будет бесплатно даже на улицах с тарифом 380 руб./час. Платить придется лишь за парковки со шлагбаумом.

Заммэра также сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября платные парковки на улицах Москвы будут работать в обычном платном режиме, поскольку эти дни не являются праздничными.

Однако 31 октября и 7 ноября по воскресному тарифу парковки будут бесплатными, но это не касается тех улиц, где установлен тариф 380 рублей/час, уточнил Ликсутов.

Дополнительный выходной в начале ноября удлинит праздники в начале месяца до четырех дней подряд. День народного единства 4 ноября выпадает на четверг, поэтому пятница будет нерабочей.

Ранее сообщалось, что погода на ноябрьские праздники ожидается дождливая — хотя она будет теплее, чем обычно.

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