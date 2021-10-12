Отстраненный за пьянку отец отдал машину сыну, и тот устроил гонки с ДПС

В Богучанском районе подросток сел за руль отцовского ВАЗ-21074 и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Погоня продолжалась около десяти минут, после чего на одной из улиц водитель остановил автомобиль и побежал в ограду жилого дома, где его задержали сотрудники ДПС.

Как объяснил 16-летний подросток, который управлял автомобилем, он пытался скрыться от полицейских, поскольку стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, и скоро наблюдение с него должны были снять. Также выяснилось, что ключи от автомобиля молодому человеку передал его отец, который незадолго до этого привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении отца и сына ГИБДД насчитала штрафов на сумму, которая может превысить 50 тысяч рублей — за езду без прав, передачу управления, невыполнение требований полиции об остановке и другие нарушения.

Ранее в ГИБДД рассказали о пьяной студентке, которая угнала машину и устроила гонки с полицией.