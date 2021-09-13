Автобус задымился на трассе в Подмосковье

В Московской области на трассе задымился автобус. Об этом сообщает «Подъем».

Инцидент произошел на Минском шоссе рядом с ЖК «Одинцово-1».

Как рассказали изданию очевидцы произошедшего, пассажиров из аварийного транспорта высадили на остановке.

В МВД по региону «Подъему» сообщили, что в настоящее время проверяют эти данные, информации об инциденте к ним не поступало.

Ранее в понедельник стало известно, что в Хабаровске пассажиров высадили из автобусов, чтобы водители смогли совершить намаз.

До этого сообщалось, что в Красноярске автобус загорелся на ходу и подъехал к пожарной машине, которая оказалась неподалеку. Пассажиры самостоятельно покинули загоревшийся транспорт.