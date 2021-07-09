Экспорт легковых машин из России вырос почти в 1,5 раза

В январе — мае экспорт легковых автомобилей из России увеличился на 43,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 35,8 тыс. штук, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таким образом, в денежном отношении экспорт легковых машин за этот период составил $575,7 млн — это на 61% больше, чем в январе — мае 2020 года.

Согласно документам, в мае 2021 года экспорт легковых автомобилей снизился на 22,2% по сравнению с апрелем текущего года и составил 7,5 тыс. штук. В стоимостном выражении экспорт легковушек в мае снизился на 19,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до $122,1 млн.

Ранее стало известно, что во второй половине 2021 года ожидается рост цен на некоторые модели автомобилей и комплектующие к ним.

Также сообщалось, что российский рынок подержанных автомобилей вырос на 56%. Эксперты указывают на пандемию коронавируса как виновника резкого роста цен на авторынке.