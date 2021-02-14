Дептранс Москвы рассказал, где сохраняется сложная дорожная ситуация после снегопада

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Вид на Крымский вал во время снегопада, 13 февраля 2021 года Вид на Крымский вал во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Вид на Крымский вал во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Антон Новодережкин/ТАСС

Дептранс Москвы назвал участки дорог, на которых сохраняются затруднения после снегопада.

«Из-за снегопада, прошедшего накануне, сохраняются локальные затруднения: на 47 км МКАД в районе Киевского шоссе, на 32 км МКАД у съезда на Варшавское шоссе, на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур», — говорится в Telegram-канале департамента.

В целом в городе движение свободное и оценивается в 2 балла.

Москвичей просят воздержаться от поездкой на личном транспорте, чтобы городские службы смогли убрать снег как можно быстрее.

Сильный снегопад, прошедший 13 февраля, привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. Из-за погодных условий пришлось перекрывать часть улиц для оперативного вывоза снега.