Дептранс Москвы рассказал, где сохраняется сложная дорожная ситуация после снегопада

Дептранс Москвы назвал участки дорог, на которых сохраняются затруднения после снегопада.

«Из-за снегопада, прошедшего накануне, сохраняются локальные затруднения: на 47 км МКАД в районе Киевского шоссе, на 32 км МКАД у съезда на Варшавское шоссе, на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур», — говорится в Telegram-канале департамента.

В целом в городе движение свободное и оценивается в 2 балла.

Москвичей просят воздержаться от поездкой на личном транспорте, чтобы городские службы смогли убрать снег как можно быстрее.

Сильный снегопад, прошедший 13 февраля, привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. Из-за погодных условий пришлось перекрывать часть улиц для оперативного вывоза снега.