Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
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На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе Камчатки.
Уточняется, что в результате съезда в кювет пострадал один человек.
На месте инцидента работают спасательные службы. Выясняются обстоятельства случившегося.
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