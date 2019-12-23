Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе Камчатки.

Уточняется, что в результате съезда в кювет пострадал один человек.

На месте инцидента работают спасательные службы. Выясняются обстоятельства случившегося.

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