Госдуме предложили уравнять агрегаторы такси в ответственности с перевозчиками

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Автомобили такси около «Меги Химки», 10 апреля 2018 года. Скриншот из видеозаписи из... Автомобили такси около «Меги Химки», 10 апреля 2018 года. Скриншот из видеозаписи из...
Автомобили такси около «Меги Химки», 10 апреля 2018 года. Скриншот из видеозаписи из...
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В среду, 18 декабря, группа депутатов и сенаторов внесут законопроект о госрегулировании такси, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно документу, водителей такси обяжут иметь российские права, лицензии будут разыгрывать на аукционе, а агрегаторы будут нести солидарную ответственность наравне с перевозчиком.

Авторы законопроекта считают, что индивидуальные предприниматели и самозанятые, в отличие от таксопарков, не всегда могут самостоятельно компенсировать ущерб, поэтому, если пассажир воспользуется их услугами через агрегатор, то сможет выбрать, с кого требовать возмещение — предпринимателя, онлайн-сервиса или обоих одновременно.

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