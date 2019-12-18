Госдуме предложили уравнять агрегаторы такси в ответственности с перевозчиками

В среду, 18 декабря, группа депутатов и сенаторов внесут законопроект о госрегулировании такси, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно документу, водителей такси обяжут иметь российские права, лицензии будут разыгрывать на аукционе, а агрегаторы будут нести солидарную ответственность наравне с перевозчиком.

Авторы законопроекта считают, что индивидуальные предприниматели и самозанятые, в отличие от таксопарков, не всегда могут самостоятельно компенсировать ущерб, поэтому, если пассажир воспользуется их услугами через агрегатор, то сможет выбрать, с кого требовать возмещение — предпринимателя, онлайн-сервиса или обоих одновременно.

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