Более 20 человек пострадали при столкновении поезда с полуприцепом
В Германии на железной дороге произошло столкновение поезда с полуприцепом, который оставили на путях. Об этом сообщает NDR.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали 25 человек, пятеро из них — в тяжелом состоянии. Их эвакуировали на вертолете.
Уточняется, что около 100 спасателей прибыли на место происшествия.
На настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.
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