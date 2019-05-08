Более 20 человек пострадали при столкновении поезда с полуприцепом

В Германии на железной дороге произошло столкновение поезда с полуприцепом, который оставили на путях. Об этом сообщает NDR.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали 25 человек, пятеро из них — в тяжелом состоянии. Их эвакуировали на вертолете.

Уточняется, что около 100 спасателей прибыли на место происшествия.

На настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.

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