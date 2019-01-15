На юге Москвы водитель сбил женщину с детьми на переходе

На юге Москвы водитель сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отметили в управлении ГИБДД по городу, инцидент произошел на ул. Шипиловская в районе д. 14.

«В результате ДТП пострадали женщина и двое детей», — заявили в ведомстве.

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Уточнятся, что пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Чечне в ДТП с микроавтобусом погибли трое.