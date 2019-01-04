В Вологодской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проинформировал о ДТП, при котором погибли четыре человека и пострадали трое. Об этом он написал на своей официальной странице во «ВКонтакте».
По его словам, инцидент произошел в Сокольском районе недалеко от деревни Чекшино.
Реклама
«Столкнулись два легковых автомобиля. Четверо человек погибли, трое — получили травмы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на место выехали представители экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ДТП с лесовозом погибли четыре человека.