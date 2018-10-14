В аварии под Астраханью погибли четыре человека

В Астраханской области четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей вечером в воскресенье, 14 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МВД России.

Как отмечается, ДТП произошло на 1198-м километре трассы «Волгоград-Астрахань». По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

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«Погибли четыре человека — по двое в каждой машине», — рассказал представитель МВД.

Сообщается, что в результате лобового столкновения одна из машин «загорелась и полностью выгорела».

По его словам,автомобили по трассе двигаются по свободной полосе, на месте аварии работают сотрудники полиции и следователи.

Ранее сообщалось, что в ДТП с микроавтобусом в Чувашии погибли более 10 человек.