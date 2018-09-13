СК возбудил дело из-за избиения инспектора ГИБДД в Севастополе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по городу Севастополю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемый избил инспектора ГИБДД за то, что он оставил патрульный автомобиль около въезда на стоянку МРЭО.

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Как отмечается, замкомандира перепарковал автомобиль, а инспектору сообщил, что служебную машину угнали и потребовал выдать ему удостоверение.

При этом после отказа в выдаче служебного удостоверения, обвиняемый нанес потерпевшему телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы.