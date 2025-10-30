Штрафы за ОСАГО по камерам, утильсбор и рост цен: что ждет автомобилистов с 1 ноября

«Газета.Ru» назвала семь изменений, которые ждут водителей с 1 ноября 2025 года

В ноябре российских водителей ожидают введение системы видеофиксации наличия полиса ОСАГО на дорогах, досудебное списание транспортного налога и повышение утильсбора. Также прогнозируется массовый рост цен на новые машины и начало борьбы с нелегальными омывающими жидкостями. Подробнее об интересных для автомобилистов изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Транспортный налог

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России начнет взыскивать налоговые задолженности с физлиц и самозанятых в досудебном порядке. Нововведение, в частности, коснется россиян, которые вовремя не оплатили транспортный налог.

Речь идет о комплексном изменении работы ФНС: будет направляться специальное информационное сообщение физическим лицам, имеющим на начало ноября задолженность, которая теперь подлежит взысканию во внесудебном порядке.

Должникам предоставят 30 дней для того, чтобы выразить несогласие с требованиями.

«Если процедура урегулирования спора не приведет к положительному исходу, налоговые органы инициируют процедуру принудительного взыскания задолженности»,

— напомнил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в разговоре с «Газетой.Ru».

Изменения не коснутся налоговых обязательств, по которым уже приняты судебные решения. В ФНС заявили, что досудебное списание долгов позволит ускорить взыскание налогов, повысить собираемость и снизить нагрузку на суды.

Гражданам посоветовали своевременно проверять уведомления в личном кабинете и на портале «Госуслуги», чтобы избежать неожиданных списаний и ограничительных мер.

Штрафы за отсутствие ОСАГО

В мае 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку усилить борьбу с водителями без ОСАГО, предприняв необходимые меры до 1 ноября. Россиян без полиса планируется ловить с помощью камер фотовидеофиксации в автоматическом режиме: если система не найдет страховой договор в базе, то владельцу придет штраф.

На данный момент неизвестно, удастся ли реализовать данную инициативу к указанному сроку — старт эксперимента по запуску проверки наличия ОСАГО через камеры постоянно переносят. Ожидается, что в ноябре в Москве по камерам начнут сначала штрафовать водителей грузовиков и такси без ОСАГО, поскольку данные этих категорий транспорта есть в столичном Дептрансе.

В других регионах система заработает позже, поскольку еще не получилось объединить базы страховщиков и ГИБДД. Правоохранители опасаются, что их данные через страховщиков могут перетечь к злоумышленникам в даркнет.

Пока инспекторы ГИБДД проверяют наличие ОСАГО вручную: штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей, а за повторное нарушение водитель должен заплатить уже 3–5 тыс. рублей.

Повышение утильсбора

С 1 ноября должна измениться методика расчета утилизационного сбора на иномарки, соответствующее постановление правительства подготовил Минпромторг. Речь идет о ввозимых из-за границы автомобилях с моторами мощностью выше 160 л.с. Нововведения должны увеличить их стоимость. Кроме того, правительство намерено пересмотреть метод расчета утильсбора, заменив коэффициенты исчисления с объема двигателя на его мощность.

На фоне жесткой критики проекта постановления первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможность его отсрочки. Тем не менее Минпромторг до сих пор не принял решение о переносе реформы на более поздний срок.

Бесплатная парковка в Москве

В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах действия динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», — заявил градоначальник.

Цены на новые автомобили вырастут

В ноябре цены на новые автомобили вырастут за счет отмены программ поддержки спроса и скидок от автопроизводителей, заявил «Газете.Ru» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По его прогнозам, цены вырастут на 3–5% от нынешней стоимости транспортного средства.

«Программы поддержки, которые были актуальные ранее, при сильной затоваренности, постепенно отменяются.

Мы видим рост спроса и объема продаж, поэтому такая тенденция сохранится, скидок будет все меньше на рынке новых автомобилей»,

— заявил Иванов.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич рассказал, что динамика цен будет зависеть от ключевой ставки ЦБ.

«При дальнейшем снижении ключевой ставки снизится давление на бизнес, что приведет к снижению ставок по кредитам и в конечном итоге может отчасти компенсировать ослабление курса рубля», — сказал он.

Также Терлюкевич отметил, что по многим маркам сильно сократилось количество автомобилей, попадающих под действие скидочных программ.

Борьба с нелегальной омывающей жидкостью

С 1 ноября вступают в силу положения 1 и 2 частей статьи 4 федерального закона (108-ФЗ) «О госрегулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей». Теперь оборот метанола осуществляется исключительно организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых включена в специальный реестр.

Это нововведение призвано исключить из розничной торговли денатураты, которые в том числе используются для изготовления несертифицированной омывающей жидкости. Подобную автохимию нелегальные продавцы реализуют на дорогах России зимой.

Заморозки в Москве и смена резины

Синоптики посоветовали жителям Москвы сменить летние автомобильные шины на зимние в начале ноября.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что с 2 по 4 ноября в столице будет тепло — от 0 до +5°С ночью и от +3 до +8°С днем с периодическими дождями. Синоптик напомнил, что традиционно в начале ноября среднесуточная температура воздуха опускается даже ниже +2,5°С.

После 5 ноября в столичном регионе похолодает — вернутся ночные заморозки, а днем температура едва будет достигать +5°С.