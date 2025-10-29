«Фейковая сборка». В РФ сняли с конвейера авто, на которое выдали миллиарды рублей госсубсидий

Липецкий завод «Моторинвест» снял с производства электрический седан Evolute i-Pro с китайской родословной, на который могло быть потрачено несколько миллиардов бюджетных рублей в виде госсубсидий и прочей помощи на федеральном и региональном уровнях. И это, не считая денег, которые вернули заводу за уплаченный утильсбор. Финансовая поддержка предоставлялась в обмен на обязательства «Моторинвеста» по организации углубленной сборки и локализации Evolute в стране. В том, как выглядит схема производства электромобилей в России, разбиралась «Газета.Ru».

Компания «Моторинвест» сняла с выпуска седан Evolute i-Pro «в связи с тем, что модель полностью исчерпала свой жизненный цикл», сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда. Автопроизводитель пообещал обеспечить бесперебойные поставки запчастей и доступность сервиса, в том числе после окончания гарантийного срока.

«В настоящее время мы активно работаем над обновлением модельной линейки Evolute и скоро представим новые, более современные и технологичные электромобили, сохранившие нашу приверженность доступности для массового потребителя», — заверили в пресс-службе Evolute.

Однако ситуация осложняется тем, что седан Evolute i-Pro собирался в России в рамках специнвестконтракта (СПИК),

который завод «Моторинвест» заключил с Минпромторгом в 2022 году.

В рамках СПИКов автопроизводители берут на себя обязательства по последовательной локализации производства моделей в России. В обмен на эти обязательства правительство России в лице Минпромторга предоставляет автокомпаниям субсидии для покупки их автомобилей в кредит гражданами. Заводы также получают промышленные субсидии, к примеру, по данным «Ведомостей», в 2025 году на эти цели выделено 819 млрд рублей из бюджета. Деньги дают также такие фонды, как Фонд развития промышленности (ФРП), немаловажную роль играет и помощь от региональных властей.

Существенной выгодой автокомпаний для организации углубленной сборки в России является и возврат утилизационного сбора,

который уплачивается заводами за каждый импортированный машинокомплект для сборки иномарок (а также отечественных авто) внутри страны.

Сколько могли потратить на Evolute i-Pro

Как следует из информации на официальном сайте бренда Evolute (см. фото ниже), маркетинговая и ценовая стратегия по продвижению седана i-Pro во многом опирается на государственную субсидированную скидку, при приобретении автомобиля в кредит. Эта скидка составляет 925 тысяч рублей, но не более 35% от полной стоимости автомобиля. В момент старта продаж в 2022 году Evolute i-Pro стоил немногим меньше 3 млн рублей, что позволяло реализовать скидку полностью, говорил на тот момент глава Минпромторга Денис Мантуров.

close evolute.ru

«В текущих условиях после ухода ряда иностранных производителей российский автопром проходит фактически полную перезагрузку. Сегодня перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам, с государственной поддержкой. Сегодня сделан еще один шаг в этом направлении:

к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute,

на которые — как в дальнейшем и на другие электромобили, произведенные в РФ — будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости», — цитировала пресс-служба министерства слова Мантурова по поводу запуска производства электроседана i-Pro.

Всего по ситуации на конец сентября 2025 года (с начала продаж) в России было реализовано 3178 автомобилей Evolute i-Pro, подсчитали по запросу «Газеты.Ru» в аналитическом агентстве «Автостат».

Если предположить, что все эти автомобили были проданы с субсидиями (льготные автокредит и лизинг), то объем полученных средств может достигать 2,94 млрд рублей,

подсчитала «Газета.Ru». В то же время общий размер утилизационного сбора уплаченный за 3178 электромобилей за четыре года может достигать 371 млн рублей. Напомним, что утильсбор автокомпаниям, которые не организовали в России производство в рамках СПИК, не возвращается, а полностью взымается Федеральной таможенной службой и обращается в доход государства.

Кроме того, как уточняли в Минпромторге, проект Evolute реализован в рамках «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года», на которую, по данным «Коммерсанта», было выделено 400 млрд рублей из бюджета.

Что представляет собой i-Pro

Сейчас рекомендованная розничная цена седана Evolute i-Pro составляет 2,5 млн рублей без учета субсидии от государства. На момент старта продаж за машину просили около 3 млн рублей, но в 2024 и 2025 году электроседан, на фоне падения спроса, поэтапно дешевел.

Характеристики Evolute i-Pro На российский рынок седан вывели с «младшим» электромотором на 150 л.с. и тяговой батареей емкостью 53 кВт. В КНР автомобиль предлагается с двумя вариантами силовой установки – 165 л.с. и 150 л.с. Батарея в зависимости от комплектации позволяет проехать от 330 до 430 км.



Cедан i-Pro — копия китайской модели Dongfeng Aeolus E70 образца 2020 года, платформа которой создавалась в сотрудничестве с концерном PSA (Peugeot Citroen). Примечательно, что китайский оригинал дочерняя марка Dongfeng — Aeolus — выпускает до сих пор, а рестайлинговую версию машины, в частности, можно купить на разных рынках тихоокеанского региона. Так, на Филиппинах цена этого электромобиля составляет 1,2 млн филиппинских песо, что в пересчете на российскую валюту — около 1,6 млн рублей.

close carguide.ph

Примечательно, что управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников еще в июле 2025 года говорил «Известиям» о планах завода наладить сварку и окраску всей модельной линейки, которая на тот момент включала седан Evolute i-Pro.

Как «Моторинвесту» помогает Липецкая область

Завод «Моторинвест» располагается в индустриальном парке «Рождество», который в 2017 году получил подтверждение соответствия требованиям Минпромторга России. Как сообщал «Коммерсантъ-Черноземье», резиденты парка могут рассчитывать на субсидии из областного бюджета, а также на льготы по налогам и обязательным платежам: например, на снижение налога на прибыль с 18% до 13,5% на пять лет. Также для них на семь лет отменяется налог на имущество и на пять – транспортный налог.

«Газета.Ru» направила в канцелярию администрации Липецкой области вопросы об актуальном наборе и объемах господдержки, оказываемой региональными властями «Моторинвесту», на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Что получилось

Компенсация части цены — не главная мера господдержки для автопроизводителя, заключившего СПИК с Минпромторгом, объяснил «Газете.Ru» редактор Telegram-канала «Автопоток» Сергей Цыганов.

«Есть гораздо более важная субсидия — компенсация утильсбора.

Для ее получения нужно соблюдать четыре параметра — объем локализации, количество выпускаемой продукции, количество людей, занятых на предприятии, и объем инвестиций. Все четыре главных параметра они, скорее всего, изменили в своем СПИКе», — сказал Цыганов «Газете.Ru».

«Моторинвест» первым подписывал СПИК на производство электромобилей, и те его показатели, которые фигурировали в СМИ, выглядели недостижимыми, добавил он. Эксперт выразил уверенность, что параметры СПИК были изменены, поскольку компания начала выпускать на своем заводе и гибриды. Но обновленные условия не обнародовались, указал он.

По словам Цыганова, седан Evolute i-Pro, построенный на платформе китайской версии Peugeot 408, планировалось выпускать прежде всего для такси, но таксопарки оказались не в восторге от эксплуатационных качеств этой машины, и экономическая модель электротакси этой модели — нежизнеспособная.

«Проект «Моторинвеста затевался для того, чтобы получить господдержку.

Мне кажется, они сами не понимали, какой СПИК они подписывают, и им важно было заявить, что они готовы это делать – ввязаться в драку, а потом разберемся.

И конечно же, не все модели, которые заявили, оказались оптимальными. Все делалось наспех, чтобы загрузить завод в Липецкой области, который давно простаивал и приносил одни убытки», — заключил Цыганов.

«Колеса привинтили»

Новейшее российское производство электромобилей в рамках СПИК подверглось жесткой критике со стороны коллег. Так, в мае 2024 года вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак назвал «фейком» сборку китайских электромобилей в России, выступая на «круглом столе» в Совете Федерации. Он также подчеркнул, что нужно ввести критерии по локализации для доступа производителей электромобилей к госсубсидиям.

«Сегодня одинаковый доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электромобиль, полностью произведенный в России, и электромобиль, на самом деле китайский, который в пакете сюда пришел, колеса привинтили.

Ну, это фейк, извините, это фейк, к российскому производству никакого отношения не имеет»,

— цитировала «Газета.Ru» Сергея Громака.

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» Антона Шапарина, седан Evolute i-Pro изначально не был нужен российскому рынку.

«Это, конечно, большой вопрос, как компания Evolute будет отвечать по своим обязательствам в рамках СПИК.

Мы его условий не знаем, и не знаем, были ли они обязаны локализовывать i-Pro, и какой был цикл у этой модели. Единственное, что мы знаем: эта модель была рынку не нужна», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

Для дилеров эта машина представляла собой замороженные деньги, таксисты, которых понудили их закупать, обнаружили, что эти машины не обеспечивают заявленных эксплуатационных характеристик и уровня доходности, добавил он.

В нынешней российской реальности электромобиль — игрушка для богатого человека, который вместо Evolute скорее купит Avatr и Zeekr. Evolute имеет шанс стать более покупаемым только при введении заградительного утильсбора на импортный электротранспорт, констатировал вице-президент НАС.

«Компания «Моторинвест» за счет этого проекта смогла получить доступ к китайским автопроизводителям и возможность выпускать другие машины под своим брендом. Деньги от госсубсидий шли компании в счет проданных автомобилей.

Понятно, что никто ничего возвращать не будет.

И мы не знаем условий выделения этих средств. Мы понимаем, что без субсидий они вообще ничего бы не продали», — заключил Шапарин.

Минпромторг и «Моторинвест»

«Газета.Ru» направила в Минпромторг России вопросы о том, какие именно основные части и элементы Evolute i-Pro были локализованы в России, какой объем госсубсидий был получен на производство модели за время реализации этого проекта, и планирует ли министерство взыскать с производителя Evolute госсредства в связи с завершением выпуска i-Pro. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

Аналогичные вопросы «Газета.Ru» адресовала в пресс-службу бренда Evolute, также попросив уточнить, на протяжении какого времени будет осуществляться поддержка выпущенных электромобилей Evolute i-Pro запасными частями и сервисом. Официальный ответ от компании также не последовал.