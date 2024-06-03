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Топ-менеджер «АвтоВАЗа» раскритиковал сборку китайских электромобилей в России

Вице-президент «АвтоВАЗа» назвал фейком сборку китайских электрокаров в России

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Выступая на «круглом столе» в Совете Федерации, вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак назвал «фейком» сборку китайских электромобилей в России и заявил о необходимости введения критерия локализации для доступа производителей электромобилей к государственным субсидиям.

«Сегодня одинаковый доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электромобиль, полностью произведенный в России, и электромобиль, на самом деле китайский, который в пакете сюда пришел, колеса привинтили. Ну, это фейк, извините, это фейк, к российскому производству никакого отношения не имеет», — сказал Громак в ходе своего выступления в Совете Федерации 21 мая 2024 года (запись имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

По его словам, в настоящее время российские налогоплательщики фактически субсидируют скидку на приобретение автокомпаниями иностранных автомобилей с иностранными же батареями. Также Громак призвал как можно скорее ввести требования по локализации электромобилей для доступа их производителей к государственным деньгам.

Подробнее о ситуации с производством электромобилей в России читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России выросло число выставленных на продажу подержанных китайских машин.

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