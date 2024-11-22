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Банк «АвтоВАЗа» подпал под санкции США

Банк «АвтоВАЗа», выдающий кредиты на покупку Lada, попал под американские санкции

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Global Look Press

Организация OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) включила в санкционный список автовазовский Авто финанс банк. Об этом сообщает interfax.ru.

«Согласно сообщению OFAC, он стал одним из более 50 российских банков, подпавших под американские санкции. По итогам второго квартала 2024 года банк занял 57-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», — говорится в сообщении агентства.

С 2013 года банк выдал более 600 тыс. автокредитов.

До этого глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗа» из-за роста его долговой нагрузки.

«Действительно, кредитная нагрузка «АвтоВАЗа» высока. Мы продолжаем инвестировать в углубление локализации, наращиваем производство, обновляем модельный ряд. Потому что без инвестиций не будет конкурентоспособности. Однако с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год», — сказал Чемезов.

По его словам, было бы лучше, если бы эти деньги шли на инвестиционные программы. Поэтому в профильных комитетах сейчас обсуждают, как помочь «АвтоВАЗу».

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал предлагать Largus с большой скидкой.

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