США ввели санкции против «АвтоВАЗа» и «Москвича»

Министерство юстиций США расширило санкционные меры против Российской Федерации, рестрикции ввели против 20 россиян и более 100 компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди компаний, попавших в санкционные списки, «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг», «Автодор», «Сатурн», НПО «Союз» и более 100 других.

Также рестрикции применили против более 20 человек.

Среди компаний, связанных с полезными ископаемыми, в списке ООО «Янская горная компания», ООО «Таймырские ресурсы», ООО «Таймырская горная компания», ООО «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат» и другие.

Также Минфин добавил в ограничительный список «Северную алмазную компанию» и «АГД Даймондс».

До этого Минфин США внес российскую компанию «Интеллект» и связанного с ней гражданина РФ Сергея Козлова в санкционный список по КНДР.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на регулярном онлайн-брифинге, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян наращивают военно-техническое сотрудничество.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.