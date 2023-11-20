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Иностранные банки блокируют платежи «АвтоВАЗа» из-за санкций США

Глава «АвтоВАЗа»: иностранные банки блокируют платежи компании из-за санкций

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Банки дружественных и недружественных стран начали блокировать платежи российской компании «АвтоВАЗ» после того, как она попала в санкционный список США. Об этом в ходе слушаний в Совете Федерации РФ заявил глава компании Максим Соколов, передает «Интерфакс».

По его словам, из-за введения американских рестрикций зарубежные партнеры начали массово отказываться от сотрудничества с «АвтоВАЗом». Соответствующие решения приняли некоторые иностранные поставщики и субпоставщики, а также финансовые организации.

«Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону «АвтоВАЗа», если говорить об экспортной продукции. <...> С учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков», — пояснил Соколов.

В то же время он обратил внимание, что компания планирует запустить серийное производство электрических автомобилей Lada Largus уже в первой половине 2024 года. При этом в середине декабря должно начаться производство опытной партии данных моделей, которая будет состоять примерно из 30 транспортных средств.

Глава компании уточнил, что Lada Largus представляет собой товарный автомобиль. Тем не менее эти машины не поступят в дилерские центры, а будут переданы подведомственным структурам.

14 сентября на сайте Министерства юстиций США появилась информация, согласно которой американское правительство расширило санкционный список в отношении России. Рестрикции коснулись 20 физических и более 100 юридических лиц, включая «АвтоВАЗ» и «Москвич».

Ранее Соколов заявил о возможном сокращении производства автомобилей Lada из-за санкций.

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