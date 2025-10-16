У пьяного водителя-рецидивиста изъяли авто. Суд заявил, что бедность не спасет от конфискации

Решением кассационного суда в России конфисковали автомобиль у пьяного водителя, который повторно попался на преступлении. Как подчеркнули в суде, применение этой меры наказания не зависит от условий жизни и материального положения осужденного: отобрать машину могут у любого нарушителя. По словам юристов, в России подобная конфискация уже «идет полным ходом», при этом изымаемый автомобиль формально может даже не принадлежать самому нарушителю ПДД.

Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право изымать автомобили у повторно пойманных пьяных водителей, даже если это их единственное имущество, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Как пишет агентство, суд рассмотрел дело водителя, которого дважды задерживали за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В первый раз он получил административное наказание, а во второй — 240 часов обязательных работ и лишение водительских прав на два года.

Также у него конфисковали автомобиль в собственность государства — речь идет про Mercedes-Benz CLA 200 . В России его стоимость может доходить до 3–4 млн рублей в зависимости от пробега и состояния. Водитель не согласился с решением об изъятии иномарки и дошел до кассации, но в просьбе ему отказали. Предположительно, свою защиту он построил на том, что изъятие автомобиля серьезно ухудшит его имущественное положение. Однако в суде отметили, что конфискация автомобиля не зависит от условий жизни и материального положения осужденного.

Для изъятия машины хватит двух факторов: принадлежность транспортного средства осужденному и использование его при совершении преступления , предусмотренного статьями Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами».

Конфискуют в любом случае

В конце 2023 года Пленум Верховного Суда разъяснил, что конфискация автомобиля должна обязательно производиться при повторном управлении в состоянии опьянения.

«Судам следует иметь в виду, что <…> конфискация имущества, в том числе транспортного средства, <…> подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 (конфискация имущества) УК РФ», — говорилось в сообщении суда.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что подобная практика действует уже несколько лет и в РФ «конфискация идет полным ходом».

«Конфискация — это обязательная мера, которая применяется к водителю, если он повторно совершает правонарушение,

связанное с управлением автомобилем в состоянии опьянения либо с отказом от прохождения медосвидетельствования. У нас машины изымаются, даже если они зарегистрированы на супругу водителя », — пояснил эксперт.

По словам Воропаева, при определенных обстоятельствах может устанавливаться факт наличия договора купли-продажи, если в момент совершения преступления автомобиль формально был записан на третье лицо. Суд в рамках уголовного разбирательства также может его конфисковать.

Так, в октябре 2025 года ВС РФ признал законным изъятие автомобиля, принадлежащего сожительнице нарушителя. Житель Тюменской области Андрей Коршунов неоднократно привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, и суд конфисковал авто, на котором совершались нарушения. Машина принадлежала гражданской жене Коршунова. Пара оспорила это решение, но Верховный суд постановил, что неоднократное совершение мужчиной правонарушений и преступлений на этой машине говорит о том, что ее фактическим владельцем является он.

Отбирать надо у всех

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил «Газете.Ru», что изымать автомобили нужно у всех пьяных водителей, даже если у них совсем нет денег.

«Без разницы, нищий или богатый водитель. При факте пьяной езды нужно забирать автомобили абсолютно у всех виновников и реализовывать их на благо государства и общества.

Пьянство за рулем — это одна из основных проблем с нашей смертностью на дорогах. И ее корень в возможности ухода от ответственности», — отметил правозащитник.

По словам Шапарина, эту практику нужно расширить — «чтобы до суда доходили все виновники, а не только те, кто не дал взятку».