В глубоком пике: у УАЗа обрушились продажи

УАЗ, несмотря на обрушение продаж, не снимет «Буханку» с производства

Продажи УАЗа в сентябре буквально рухнули, показав лишь половину от результатов годичной давности. На заводе излучают оптимизм, но в «бой» на рынок пойдут все те же модели из прошлого века, которым завод так и не смог дать замену. Устаревшие «Буханки» и «Козлики» еще поживут, но это все — про волю государства, а не про бизнес, говорят эксперты.

Продажи УАЗа в сентябре 2025 года упали до 1,36 тыс. новых автомобилей, что на 47% ниже по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщило аналитическое агентство «Автостат». Если же посмотреть динамику за три квартала, то снижение отгрузок новых УАЗов из Ульяновска составило 37% (14,2 тыс. машин) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

При этом авторынок падает не так драматично, как сам УАЗ.

В сентябре общий спад по новым легковым автомобилем в России достиг 19% год к году, а с января по сентябрь рынок просел на 22%.

«Буханку» выручает СВО

Наибольший объем реализации автомобилей у УАЗа в начале осени пришелся на семейство коммерческих машин СГР, отмечается в сообщении «Автостата». СГР (старый грузовой ряд) — это фургоны и микроавтобусы «Буханка», а также бескапотные легкие грузовики на их базе. Семейство этих машин, разработанных по заказу советской армии, выпускается с конца 1950-х годов, крупную модернизацию они получили в 1964-м и с тех пор внешне и технически не сильно изменились.

В пресс-службе компании Sollers (владеет УАЗом) сообщили «Газете.Ru», что Ульяновский автозавод не собирается снимать с производства даже свои самые старые модели.

«Производство всей линейки автомобилей УАЗ — от классических СГР и «Хантер» до современных «Патриот», «Пикап» и «Профи» — ведется в соответствии с производственной программой.

Сокращать модельный ряд бренда не планируем.

Кроме того, на площадке УАЗ мы успешно запустили производство пикапов Sollers — моделей ST6, ST8, ST9», — рассказали в пресс-службе Sollers.

В компании добавили, что завод не переходил на четырехдневную рабочую неделю и ведет активную работу по интеграции российских электронных систем (ABS, ESP) в модельный ряд УАЗа. В разгаре испытания новых модификаций «Патриот» и «Пикап» с 6-ступенчатой КПП, которая сочетается как с дизельным, так и с бензиновым двигателем, уточнили в Sollers.

Готовится к выпуску в Ульяновске и новый полноразмерный внедорожник, но под маркой Sollers, а не УАЗ.

На вопрос «Газеты.Ru» о причинах спада продаж УАЗов и мерах по их повышению на заводе не ответили.

Нужны только государству

Устаревшие «Буханки» и «Хантеры» будут выпускаться настолько долго, насколько это будет нужно госструктурам – основному заказчику этих машин, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

УАЗ СГР



Рекомендованы к госзакупкам и УАЗы старого грузового модельного ряда. Самую дешевую «буханку» завод продает по цене от 1,3 млн рублей. УАЗ

«Буханка» — архаичная конструкция, и уже не является автомобилем по многим современным показателям, но тем не менее, она востребована,

и самое главное – востребована государством.

Я думаю, что если государство изменит требования к продукции, выпускаемой УАЗом, и начнет покупать другие машины того же Sollers, то изменится и положение производителя, и модельный ряд», — говорит Хайцеэр «Газете.Ru».

close Егор Варченко (27 апреля 1926 — 7 февраля 2023) — советский инженер, автомобильный конструктор; один из непосредственных разработчиков грузового семейства автомобилей УАЗ-450 (легендарная «Буханка»). УАЗ

В 90% случаев продукцию УАЗа закупают госструктуры, начиная от Минобороны и заканчивая Минздравом, и должны измениться требования самого заказчика. Его не должны устраивать такие машины, как массово закупаемые «Буханки», добавляет он. Но если модельный ряд сменить, машины будут продаваться по более высокой цене, констатировал вице-президент НАС.

«Для того, чтобы автомобили УАЗ стали другими, их нужно просто заменить,

морально они уже давно устарели, вся продукция.

В первую очередь «Буханка», но и «Патриот» тоже не образец новизны. Мы все видим, какие внедорожники производятся в Китае и за какие деньги», — подытожил Хайцеэр.

Большая часть продукции УАЗа сейчас не отражается в «гражданской» статистике продаж, указывает автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Во многих ситуациях замены этим машинам нет. Мы не забываем про военных, где они востребованы, и где статистика не учитывается.

Падение на 47% не учитывает отгрузки военным.

Какая реально ситуация на заводе, можно только гадать, потому что военные поставки немаленькие», — отмечает Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

Розничные продажи УАЗа падают сильнее рынка, но спрос на него есть и у частных покупателей, хотя это, конечно, нишевый продукт для любителей внедорожных выездов, охотников и рыболовов, добавляет он. Перспективы глобальной модернизации модельного ряда УАЗа эксперт оценивает скептически.

«Пока будут военные, там какая-то глобальная модернизация вряд ли произойдет.

Понятно, что для рынка нужно модернизировать автомобиль, просто сейчас УАЗ себя чувствует так неплохо, потому что огражден от конкурентов. В мире есть такие же простые машины, но более современные, но с нашим утильсбором их вряд ли привезут», — заключил Мосеев.