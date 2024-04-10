Повышение утильсбора: на сколько подорожают машины и обидится ли Китай? РОАД: при повышении утильсбора машины могут подорожать на 100–300 тысяч рублей

«АвтоВАЗ» настаивает на повышении утилизационного сбора, обвиняя китайские автокомпании в «масштабной ценовой экспансии», Минпромторг готов рассмотреть инициативу. Принятие подобных мер неизбежно приведет к росту цен на автомобили, уверены участники рынка. На сколько подорожают машины в России и как на усиление заградительных мер отреагирует Китай – в материале «Газеты.Ru».

В случае повышения утилизационного сбора, к которому призывает «АвтоВАЗ», цены на новые и подержанные автомобили автоматически вырастут, а их продажи затормозятся, полагает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«У «АвтоВАЗа» сейчас нет возможности повышать стоимость и получать дополнительные прибыли, связанные с ценой автомобиля в 2 млн рублей. Можно, конечно, бороться за снижение издержек. Правда, у «АвтоВАЗа», наверное, пока это получается не так успешно, и проще поднять цену, а рынок сделать это не дает. Ну и самое простое здесь – повышение защитных мер», — пояснил Подщеколдин в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что Lada Vesta уже стоит 1,6–1,7 млн рублей без учета госпрограммы, а в отдельных комплектациях — около 2 млн рублей. При этом в той же категории сейчас со скидкой торгует целая группа брендов — за сравнимые деньги можно купить Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion и ряд других моделей, которые зачастую лучше оснащены и конструктивно представляют собой кроссоверы.

«Сейчас сумма утилизационного сбора составляет 300 тыс. рублей. Вряд ли его повысят на 10%, скорее всего, он вырастет наполовину или в два раза.

Соответственно, цена новых машин вырастет в среднем на 100–300 тыс. рублей, из-за этого их доступность снизится», — спрогнозировал Подщеколдин.

Любое подорожание вызывает уменьшение продаж, а дилерам интереснее зарабатывать понемногу, но на большом количестве машин — это гораздо более устойчивая экономическое модель, чем попытки максимизировать прибыль с каждой машины при низких объемах, заключил глава РОАД.

Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев ранее заявлял «Газете.Ru», что дальнейшее повышение утилизационного сбора может привести к тому, что российский рынок покинут некоторые из китайских компаний, официально работающих в России.

«Нельзя каждые несколько месяцев менять правила игры. Так никто не будет работать у нас в стране. Само повышение «утиля», безусловно, будет приводить к увеличению цены, увеличению себестоимости — давайте так. Будет ли это приводить к увеличению цены, будет зависеть от рыночной ситуации», — отмечал эксперт.

Чего хочет «АвтоВАЗ»

8 апреля президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов во второй раз выступил с инициативой о повышении утилизационного сбора, обрушившись с критикой на китайские автокомпании.

«Зарубежные автопроизводители реализуют в России программу масштабной ценовой экспансии. Продажи легковых автомобилей в самом Китае в прошлом году превысили 26 млн штук, что позволяет их брендам за счет эффекта масштаба предоставлять долгосрочные и практически неограниченные по размеру скидки на внешних рынках, включая и российский», – приводит заявление Соколова пресс-служба завода.

Свою позицию глава «АвтоВАЗа» подкрепил примером: по его словам, скидка на «один из популярных в России китайских полноразмерных внедорожников» «в один из недавних периодов» составляла 900 тысяч рублей, что в три раза выше среднего размера утильсбора.

Предложение «АвтоВАЗа» услышали в Минпромторге, и глава министерства Денис Мантуров обещал его рассмотреть, если от бизнеса последует какая-то конкретика.

Источники «Газеты.Ru» в автобизнесе утверждают, что инициатива повышения утилизационного сбора целиком и полностью исходит от «АвтоВАЗа».

«В среде автобизнеса ходило мнение, что российский завод в этой истории используется как собака пастуха, чтобы загнать стадо в загон. Однако это не так», — рассказал один из источников, добавив, что «министерство финального решения о повышения утильсбора не приняло, и чаша весов может склониться как в ту, так и в другую сторону».

«Газета.Ru» обратилась в Минпромторг с вопросами о том, будет ли повышен утилизационный сбор и в каком объеме, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Си не обидится

Опрошенные «Газетой.Ru» китаеведы полагают, что защищать «АвтоВАЗ» нужно, однако важно придерживаться разумной протекционистской политики для обеспечения взаимодействия с Китаем. Тут могут потребоваться и усилия дипломатов, полагает китаевед, глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«Самое главное – чтобы разумные протекционистские пошлины способствовали развитию отечественного производителя, а не заставляли его почивать на лаврах. Как это будет на дипломатическом уровне осуществляться – это уже вопрос к нашим дипломатам. Может быть, надо продать угля и газа подешевле, но при этом сохранить протекционистские меры на соответствующем уровне», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Котков добавил, что китайские компании, куда бы они ни пришли, сначала рушат рынок, полностью уничтожая местного производителя, а затем поднимают цены на свою промышленную продукцию. Поэтому Китаю выгодна та ситуация, в которую сейчас попала Россия.

За последний год доля китайского автопрома выросла более чем в 10 раз, а российский рынок легковых автомобилей фактически разделился на две фракции: «АвтоВАЗ» и китайских производителей, — поэтому усиление протекционизма в России едва ли вызовет резкую реакцию в Пекине, убежден китаист Леонид Ковачич.

«Это (дипломатические осложнения. — «Газета.Ru») было бы актуально, если бы у нас рынок был открыт для большинства европейских производителей, а именно для китайского автопрома мы вводили какие-то преграды, как это делают сейчас американцы и европейцы, которые ведут антидемпинговые расследования в отношении китайских электромобилей. То есть там более дискриминационная политика по отношению к китайским автокомпаниям, нежели в России. Китайцам сложно нам что-то противопоставить, поскольку мы защищаем наших отечественных производителей, китайцы тоже защищают свои концерны, это внутренняя национальная политика, и тут вряд ли возможны какие-то публичные и официальные претензии», — резюмировал Ковачич.