«90% машин нецелесообразно привозить»: цены иномарок для растаможки выросли на 40% Доставщики предупредили о росте цен на иномарки на 30-40% из-за растаможки

Цены на иномарки в опубликованном Минпромторгом реестре, с которым ФТС будет сверяться при растаможке, превышают реальную отпускную стоимость машин за границей на 30-40%, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. По их мнению, конечная цена для потребителя из-за таких нововведений может вырасти на 1 млн рублей за автомобиль премиум-класса. Кроме того, власти не исключают возможность повышения утильсбора, что также может сказаться на ценах и привести к уходу с рынка официально работающих в РФ компаний.

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей с указанием средней стоимости, на который будет ориентироваться Федеральная таможенная служба (ФТС) при начислении утилизационного сбора на машины, растаможенные в РФ или ввозимые по заниженной цене из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Участники рынка сообщили «Газете.Ru», что приведенная в списке стоимость машин на 30-40% выше, чем отпускная цена в странах, откуда они импортируются.

«Цены на автомобили, которые представлены в этом списке [Минпромторга], соответствуют среднерыночным в России на момент продажи, а не закупки. Эти цены выше закупочных на 25-30%. На некоторые модели, указанные в списке, разница с закупочной ценой доходит до 50%.

Например BMW в M-комплектациях по закупке стоят от 30% до 50% ниже», — рассказал «Газете.Ru» руководитель компании CarApp (специализируется на поставках автомобилей из-за рубежа) Олег Марсов.

По его словам, проблема в особенности касается большого количества европейских машин, в частности, немецкой марки BMW.

«На самом деле, 90% машин, из этого списка, теперь нецелеообразно привозить вообще. Например, закупка нового автомобиля BMW X5 в хорошей комплектации стоит в Германии €100 тыс. (около 10 млн рублей), а они утверждают, что эта машина стоит 13 млн рублей», — привел пример Марсов.

В чем подвох?

Проблема в том, что пошлина на российской таможне составляет 48% именно от розничной цены автомобиля. К ней также нужно прибавить транспортные расходы, наценки дилеров и доставщиков, стоимость оборудования машины устройством под «ЭРА-ГЛОНАСС» и услуг по получению Свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

В результате стоимость BMW X5 с доставкой в Москву составит уже 17 млн рублей, также за машину нужно заплатить утилизационный сбор от 800 тыс. рублей до 1,5 млн рублей и налог на добавленную стоимость (НДС).

Сейчас такие кроссоверы продаются в России по цене 14-15 млн рублей, уточнил Марсов.

Аналогичным мнением с «Газетой.Ru» поделился сооснователь компании Watt Auto (специализируется на поставках электромобилей) Виталий Соловейчик. По его словам, цены для растаможки повышены на 30-40%.

«У меня есть ощущение, что при составлении этого списка просто взяли реальные цены, просто формулу подставили и увеличили их на 30% или 40%. У меня в начале недели приходит автовоз с шестью машинами Li Xiang L7, BYD и другие. Посмотрим, что из этого выйдет. Закажу на эти машины независимую оценочную экспертизу у аккредитованного бюро, будем отстаивать свою правоту», — рассказал Соловейчик «Газете.Ru».

По его словам, конечная цена для потребителя в России за счет таких нововведений увеличится примерно на 1 млн рублей за автомобиль премиального сегмента.

«Я считал и легковые — Zeekr, Li Xiang, Kia, и коммерческий транспорт. Это касается и китайских, и европейских брендов, ушедших из России — на 30-40% выше цены», — рассказал сооснователь Watt Auto.

Рынок в ожидании бури

По словам основателя компании «РоговМобиль» (специализируется на поставках машин из-за рубежа) Дмитрия Рогова, у таможенных органов и ранее были списки автомобилей с их ценами, но инспекторы сверялись с ними только в случае, если стоимость оформляемого автомобиля по документам была явно занижена.

«У таможни были эти таблицы, но смысл был в том, что ты показывал инвойс, и если инспектор видел попытку занижения, то он имел право обратиться к таблице. Это был страховочный инструмент. Как они будут себя вести в новой ситуации – пока неясно», — заявил Рогов «Газете.Ru».

При этом руководитель группы таможенного регулирования и международной торговли группы компаний «Б1» Вильгельмина Шавшина ранее объяснила, что ориентир на перечень средних цен на ввозимые транспортные средства будет обязательным для расчета корректировочных коэффициентов.

Спрос сохранится

Из-за нового порядка растаможки машин вырастут цены, но спрос на них сохранится, уверен замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Алексей Стариков.

«Платежи в РФ зафиксированы и это корректно: в конечную цену автомобиля включаются все платежи (такие, как таможенный, акциз, НДС). Конкретные цифры роста пока сложно прогнозировать. При этом отмечу, что данные изменения не означают, что параллельный импорт автомобилей перестанет работать», — рассказал Стариков «Газете.Ru».

По его словам, теперь частные лица смогут приобретать автомобили для личного пользования, совершая при этом все необходимые таможенные платежи. Сокращение ассортимента на рынке, изменение сроков доставки и снижение спроса на этом фоне не предвидятся, добавил эксперт.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службы Минпромторга и Федеральной таможенной службы с вопросами о принципах формирования оценочной стоимости автомобилей и возможности снижения цен, указанных в перечне. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.

Двойной удар по ценам

На фоне ужесточения правил ввоза автомобилей из-за границы в России могут снова повысить утилизационный сбор. О готовности рассмотреть предложения автомобильной отрасли по индексации сбора сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы должны изучить этот вопрос. Коллеги должны сформировать позицию отрасли, а дальше мы в министерстве, в правительстве будем рассматривать», — сказал министр.

Повышение утилизационного сбора может привести к тому, что российский рынок покинут даже некоторые компании, официально работающие в России, полагает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Нельзя каждые несколько месяцев менять правила игры. Так никто не будет работать у нас в стране. Само повышение «утиля», безусловно, будет приводить к увеличению себестоимости. Будет ли это приводить к увеличению цены, будет зависеть от рыночной ситуации. Но это может привести еще и к уходу ряда автомобильных брендов и моделей, представленных на российском рынке», — сказал Мосеев «Газете.Ru».

В свою очередь независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев призвал к предметному обсуждению вопроса повышения утилизационного сбора.

«У нашей страны стоит задача загрузить простаивающие мощности, оставшиеся от вынужденного ухода европейских, японских и корейских производителей под действием политического давления «элит» соответствующих стран», — отметил Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».