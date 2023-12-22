Автодилер «Рольф» перешел под контроль государства. Его могут продать конкурентам

Владимир Путин передал крупнейший автодилерский холдинг России «Рольф» под управление Росимущества. Основатель и собственник дилера, бывший депутат Госдумы и опальный бизнесмен Сергей Петров назвал этот шаг «правовым беспределом». В дальнейшем «Рольф» могут продать с торгов другим дилерским холдингам уровня ГК «Авилон», заявили опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф», а также его активов во временное управление Росимущества. Документ размещен на портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

В указе идет речь о более чем 660,7 млн обыкновенных акций АО «Рольф», принадлежащих кипрскому офшору Delance Limited, и около 15,2 тыс. обыкновенных акций АО «Рольф», принадлежащих ООО «Рольф Моторс». В управление Росимущества передано 100% акций компании.

Также под контроль государства перешли дочерние структуры дилера: «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение главы государства «экономической целесообразностью».

«Это связано исключительно с экономической целесообразностью, соблюдением законодательства Российской Федерации, с учетом также известной международной экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас», — сказал он.

При этом в самой компании заверили, что изменения «никак не отразятся на деятельности организации».

Компания «Рольф» основана в 1991 году бизнесменом Сергеем Петровым. Он начинал свой бизнес с продажи автомобилей Mitsubishi в 1992 году, а впоследствии стал дистрибьютором этой японской марки в России. Со временем «Рольф» превратился в одного из крупнейших авторитейлеров в России. По состоянию на начало 2023 года его сеть насчитывала 59 автосалонов и 3 мегамолла по реализации подержанных автомобилей.

По данным «АвтоБизнесРевю», по итогам 2022 года «Рольф» откатился на второе место в рейтинге самых крупных дилеров в России. До этого он удерживал первую позицию в течение многих лет.

Уголовное дело

Основатель «Рольфа» Сергей Петров передал управление компанией кипрской компании Delance Limited в связи с избранием в Госдуму. Он становился депутатом в 2007 и 2011 годах, а в 2015 году ушел из политики. В 2019 году Петров переехал в Австрию и оформил там гражданство, писал Forbes.

В том же 2019 году Следственный комитет провел обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о переводе денежных средств за границу по подложным документам. Тогда же был задержан член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро, который впоследствии получил 8,5 лет лишения свободы.

Фигурантами уголовного дела стали также сам Петров и бывший гендиректор Татьяна Луковецкая.

Ряд СМИ ранее называли Сергея Петрова в числе бизнесменов, поддерживающих российскую оппозицию, кроме того, Петров, будучи политиком, выступал с критикой действий российских властей. Сам бизнесмен назвал передачу своего актива в собственность Росимущества «правовым беспределом», пишет Forbes.

«Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — сказал он, добавив, что такими действиями «государство стреляет в ногу себе».

Бизнесмен отметил, что проконсультируется с юристами на счет возможности международного иска.

Клиентов не касается

В декабре 2021 года было объявлено, что Петров продаст «Рольф» другому крупному российскому дилеру — «Ключавто». Сделку планировалось завершить в I квартале 2022 года, однако после начала военной операции на Украине и существенных перемен в российском автобизнесе она так и не состоялась, сообщал «Интерфакс».

После перехода контроля акций «Рольфа» к Росимуществу новому владельцу логичнее сохранить работу дилерского холдинга в неизменном виде: «Рольф» по-прежнему прибылен и работает нормально, отмечают эксперты.

«Компания сама по себе успешная. На мой взгляд, для ввода внешнего управления не было каких-то экономических причин. Во всяком случае, по результатам 2022 года компания была очень прибыльной», — заявил «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его мнению, автомобилистам, которые связаны с конкретными дилерами «Рольфа», обслуживаются у них или хотели купить машину, беспокоиться не о чем. Некоторая турбулентность в работе «Рольфа» возможна только при смене менеджмента компании, полагает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Рольф» относится к системообразующим российским предприятиям. При этом он принадлежит кипрской компании, находящейся в недружественной юрисдикции. Уголовное дело пока не закрыто, решения по нему нет. Остались и вопросы относительно перекредитования», — сказал Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

Компания Рольф — знаковая для российского автобизнеса, наряду с Major, «Независимостью» и Genser она долгое время была одним из четырех столпов российского авторитейла, заложивших его основу, отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, в «Рольфе» создали ряд стандартов в области автомобильного менеджмента и управления, эти практики сейчас успешно применяют другие дилерские холдинги. Собеседник оценивает дилерский холдинг как очень выгодный с точки зрения приобретения актив.

«Что, безусловно, хорошо — в «Рольфе» сформированы современные бизнес-процессы, всегда была понятная и внятно сформированная стратегия развития. С точки зрения управленческой команды «Рольф» был одним из самых сильных игроков российского авторынка. Он и до сих пор остается в числе лидеров авторитейла», — объяснил Бургазлиев.

Могут продать другим дилерам

Эксперт убежден, что для сохранения бизнеса Росимуществу необходимо оставить весь руководящий и средний менеджмент, позволить ему работать без административного давления. В тоже время он не исключает, что передача автодилера во внешнее управление — промежуточное решение, после чего актив может быть продан на торгах, если найдутся потенциальные покупатели. В покупке могут быть заинтересованы другие крупные игроки российского авторынка, такие как «Авилон», Major или группа компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

«Я полагаю, что крупные дилерские холдинги уровня «Авилона» могли бы приобрести «Рольф» в случае его потенциальной дальнейшей продажи.

Логично, что управление таким бизнесом требует определенных навыков и компетенций, которых у государства и чиновников Росимущества просто нет. Другой формой реализации подобной сделки могло быть слияние «Рольфа» с одним из неработающих автомобильных заводов, которые еще остаются в России. Таким образом получился бы синтез, который сейчас пытается создать «Авилон» с бывшим заводом Volkswagen и «Автодом» — с бывшим заводом Mercedes-Benz», — отметил Бургазлиев.