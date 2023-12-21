Россияне лишатся половины новинок от Toyota, Kia и BMW в 2024 году РОАД: в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится в два раза

В 2024 году в России в два раза снизятся темпы ввоза автомобилей путем параллельного импорта. Это связано со сложностью обслуживания таких машин, а также с возросшими затратами на логистику и таможенное оформление, рассказали дилеры. При этом компании, которые занимаются частным ввозом, могут столкнуться с повышением затрат на доставку машин и препонами со стороны государства, опасаются они. Что будет с поставками машин в РФ — в материале «Газеты.Ru».

В 2024 году ввоз автомобилей в Россию с помощью механизма параллельного импорта снизится в два раза. Таким прогнозом в разговоре с «Газетой.Ru» поделился глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По словам Подщеколдина, крупные автодилеры уже начали отказываться от программ параллельного импорта, а в будущем году количество игроков на этом рынке резко сократится.

«Несмотря на кажущуюся интересной коммерческую историю,

многие крупные официальные дилеры прекратили историю с параллельным импортом.

И большинство дилеров от нее откажутся. Количество автомобилей, которые будут ввезены параллельным импортом в 2024 году, снизится в два раза. Но спрос на этом рынке есть, клиенты готовы покупать Mercedes-Benz, BMW и Audi», — сказал глава РОАД.

По данным ассоциации, в 2023 году в Россию путем параллельного импорта было ввезено 130 тыс. автомобилей. Самыми популярными марками стали Toyota, Kia, Hyundai, BMW и Mitsubishi.

Государство против

Одной из причин отказа дилеров от параллельного импорта Подщеколдин назвал обязательство о гарантийной поддержке и послепродажном обслуживании. Продавцы машин не хотят работать без поддержки производителя, ведь вовремя поставлять запчасти на новые модели очень сложно. Кроме того, для многих новых моделей отсутствуют инструкции по ремонту и эксплуатации, говорит он.

«Представьте, что спустя полтора года владения машиной возникает серьезная поломка, и покупатель может вернуть ее и потребовать стоимость новой машины.

Дополнительные нагрузки возникают из-за выросшей цены логистики, сложности таможенного оформления.

Дилерам приходится заниматься таможней, сертификацией, установкой устройств ЭРА-ГЛОНАСС», — объяснил Подщеколдин.

Китайские автопроизводители также не поддерживают параллельный импорт, который отбивает часть их клиентов, рассказал глава РОАД. Большую часть машин возят из Китая: те же Audi, BMW и Mercedes-Benz. По его мнению, в 2024 году власти проведут работу по увеличению различных сборов, которые сделают цену на ввозимый автомобиль малопривлекательной.

«Думаю,

Минпромторг проведет работу по усилению барьеров на ввоз машин по параллельному импорту.

Рынок уже приближается к насыщению: в этом году будет 1,1 млн автомобилей, а в следующем — на 200 тыс. больше. Значит, и поддержки надо отменять, и ставить заградительные пошлины, чтобы местное производство развивалось. Правительству точно не нужна история с параллельным импортом в 2024 году», — уверен он.

Уже разочаровались

Первыми об отказе поставок в Россию машин путем параллельного импорта в ноябре объявили два крупных дилерских холдинга — «Автодом» и «АвтоСпецЦентр». Решение было принято из-за ограничений по поставкам, снижения потребительского спроса на такие машины и роста стоимости импорта из Европы, рассказывали «Газете.Ru» в объединенной пресс-службе компаний.

По словам источника «Газеты.Ru» в автобизнесе, в связи с ростом курса доллара и евро, а также повышением ключевой ставки Банка России, заниматься параллельным импортом в нашей стране стало невыгодно.

«Этот бизнес возможен при курсе 80-85 рублей за один евро. Сейчас он фактически сходит на нет.

Дополнительные сложности вызывает логистика и пересечение границ. В 2024 году эта тенденция продолжится, поскольку выгода клиентов от покупки таких автомобилей становится неочевидна», — заявил он.

Как указал директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров, на снижение доли параллельного импорта влияет появление на рынке официальных автопроизводителей. На машины китайских брендов действует повышенный спрос благодаря развитию официальных дилерских сетей, гарантии, богатому выбору новинок, высокотехнологичности и дизайну.

Цены вырастут

Ввозить иномарки в Россию в 2024 году станет еще дороже. В Киргизии, которая является одним из главных путей поставки автомобилей в Россию, планируется изменение сетки таможенных тарифов, из-за чего увеличение пошлин составит около 20%, рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке машин «под ключ» из-за рубежа).

«Тарифная сетка — это таблица с примерной стоимостью товаров. Изменения планировались в середине января, но их перенесли на март. Увеличится стоимость растаможки и стоимость пошлин, все это ляжет на плечи конечного покупателя», — объясняет Рогов.

Единственная серьезная проблема компаний, занимающихся ввозом машин в РФ на продажу, — это повышение утилизационного сбора, считает автор YouTube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская, которая занимается ввозом и продажей иномарок. С 1 августа этого года ставка утильсбора выросла в 1,7-3,7 раза для легковых машин в зависимости от рабочего объема двигателя, писала «Газета.Ru».

«Многие автомобили просто неактуально везти. Кто будет покупать Toyota Camry за 5 млн рублей? Только совсем фанатичные любители Camry», — сказала Лисовская.

Количество фирм, которые занимаются ввозом машин, уменьшается, и остаются только крупные игроки, отметила она. В будущем правительство может запретить ввоз автомобилей, которые уже официально представлены на рынке, опасается Лисовская.

«Если нас лишат этой альтернативы, то мы заниматься такими машинами не будем. Возможно, будем ввозить такие же, но с небольшим пробегом, если это не запретят. Либо будем возить Toyota и Mitsubishi, которых на нашем рынке нет», — заявила она.

Участники рынка опасаются неразберихи с выплатой утильсбора и ситуацией с машинами, которые были растаможены с занижением стоимости, рассказал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов.

«Люди, которые привозили машину до введения утильсбора, боятся ее продавать, потому вдруг им «прилетит» от налоговой требование о выплате. В положении об утильсборе слова не складываются в понятное предложение, трактовки можно выкрутить как угодно. Также непонятна ситуация с киргизскими машинами, растаможенными с очевидным занижением стоимости — будут ли по ним приниматься дальнейшие действия или позволят дальше ездить спокойно», — объяснил он.