«Пешеход нигде не будет в безопасности». Почему ужесточения правил для самокатов недостаточно

В российских городах начался сезон аренды самокатов. После включения этого вида транспорта в ПДД сервисы кикшерига стали строже следить за нарушениями со стороны пользователей, в частности, с этого сезона будут блокировать арендаторов, взявших на борт самоката пассажира. А для контроля за всеми нарушениями власти уже тестируют нейросеть.

Опрошенные «Газетой.Ru» представители сервисов аренды электросамокатов (кикшеринга) обещают в новом сезоне ужесточить контроль за пользователями — особенно в случае, если водитель такого устройства решит проехать на нем не один, а с пассажирами.

«Мы вводим новые способы контроля за соблюдением правил сервиса. Например, сейчас мы тестируем электросамокаты, которые могут отслеживать использование устройства более чем одним человеком», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Lite.

Там пояснили, что система распознает нетипичное использование электросамоката и заблокирует его до выяснения обстоятельств. При подозрении в нарушении детали инцидента будут изучать сотрудники, добавили в компании Lite.

В кикшеринге Whoosh сообщили, что в новом сезоне планируют расширить географию выявления двух людей на самокате на все города присутствия сервиса, а сам алгоритм будет усовершенствован.

Будем наблюдать за расчетами в разных климатических, погодных и других условиях и добиваться идеальной точности измерений»,

— пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Whoosh.

Там также подчеркнули, что в местах отдыха и массового скопления пешеходов их самокаты автоматически замедляются до 10-15 км/ч. «Медленные зоны» с автоматическим ограничением скорости на уровне 5-15 км/ч присутствуют и у самокатов Urent, сообщили в компании, правда, отметив, что отслеживать нарушения ПДД со стороны пользователей не планируется.

Тарифы обещают не поднимать

Говоря о ценах на поездки, представители сервисов подчеркивают, что при аренде самокатов применяются динамические тарифы, учитывающие массу факторов – подобным образом агрегаторы рассчитывают стоимость проезда на такси.

При этом на старте сезона самокатчикам обещают льготные условия.

В частности, сервис Urent обещает не взимать с пользователей в будние дни плату за старт поездки и уверяет, что тарифы в начале сезона будут выгоднее, чем в прошлом году (от 5 рублей за минуту). Представитель Whoosh говорит о динамическом ценообразовании (50 рублей за старт и 7 за минуту в Москве). При этом Lite обещает ввести динамическое ценообразование только при наступлении пика спроса.

Самокаты в ПДД

С 1 марта 2023 года использование самокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России регламентируется Правилами дорожного движения (ПДД). Поправки были внесены в октябре прошлого года. Также на улицах городов должны появиться дорожные знаки, регламентирующие движение самокатов и подобных транспортных средств.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По новым правилам максимальная скорость СИМ составляет не более 25 км/ч. Ездить на самокате по дорогам имеют право граждане старше 14 лет. Получать водительские права для управления СИМ не требуется. Также при управлении самокатом нет обязанности пользоваться защитным шлемом. На самокатах разрешено ездить по велосипедным дорожкам и тротуарам.

При этом в ПДД особо оговаривается, что во всех случаях, где пешеходы, велосипедисты и самокатчики движутся совместно, должен быть обеспечен приоритет пешеходов.

На СИМ нельзя перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией,

а масса самого устройства не должна превышать 35 кг, если оно используется на тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках.

Можно ездить на самокатах и по правому краю проезжей части, однако в этом случае СИМ должно быть оборудовано тормозами, звуковым сигналом, световозвращателями, а также фарой или фонарем белого цвета спереди и красным задним фонарем.

За нарушение ПДД водителю самоката и другого СИМ грозит штраф в 800 рублей, как и велосипедисту.

За управление таким транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть оштрафован на 1-1,5 тыс. рублей по статье 12.29 КоАП РФ.

Упомянутые меры ответственности касаются СИМ не мощнее 250 Вт с максимальной скоростью до 50 км/ч. Более мощные устройства по своему правовому статусу приравниваются к мопедам.

Сервисы аренды уже подготовились

Операторы кикшеринга уверяют, что закрепленные в ПДД нововведения уже внедрили самостоятельно, но относительно контроля за соблюдением норм надеются на ГИБДД.

«Мы состояли в рабочей группе Минтранса по разработке единых правил в качестве экспертов и поддерживаем их принятие», — сказали в Whoosh.

Нейросеть присмотрит

Глава столичной ГИБДД Александр Быков заявил, что в Москве решается вопрос о подключении нейросети Центра организации дорожного движения к выявлению нарушителей на самокатах и прочих СИМ. На некоторых скоростных магистралях она уже тестируется.

Впрочем, на данный момент внедренные в ПДД ограничения максимальной скорости и массы СИМ недостаточны для обеспечения безопасности движения, полагает председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов России» Владимир Соколов.

«Пешеходы и электросамокаты несовместимы на проезжей части, даже если скорость СИМ ограничить 10 км/ч. Самокат массой 35 кг – тяжелый и мощный, а контролировать их движение не получится, потому что у полиции нет соответствующих приборов и численности», — заявил Соколов «Газете.Ru».

По его словам, разрешение ездить на самокатах по дорогам подросткам начиная с 14 лет вызвало обеспокоенность у многих родителей. В случае с гироскутерами и сегвеями, которые приравнены к самокатам, дополнительную опасность представляет отсутствие у них руля и системы экстренного торможения.

«Пешеход нигде не сможет себя чувствовать в безопасности. Везде разрешено 25 км/ч, в том числе во дворах и пешеходных зонах. Арендные компании ограничивают скорость своих самокатов, но те устройства, которые куплены гражданами, их не имеют», — заключил Соколов.