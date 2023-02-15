Автопроизводителей обяжут делиться данными с автосервисами

Разрешение на производство в России упрощенных автомобилей с неэкологичными моторами планируют продлить до 2024 года, выяснила «Газета.Ru», однако нормативы начнут ужесточаться уже со следующего года — планируется запретить выпуск авто без АБС. Такие нормы содержатся в третьем пакете поправок в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств». Кроме того, планируется обязать иностранные автокомпании раскрывать свою фирменную сервисную информацию для независимых СТО.

Подведомственный Минпромторгу комитет по техрегулированию и стандартизации направил в министерство доработанный проект изменений техрегламента «О колесных транспортных средствах» (ТР ТС 018/2011), с его презентацией и комментариями разработчиков ознакомилась «Газета.Ru».

Напомним, что регламент является основополагающим нормативным источником для техрегулирования, как в области автомобильного производства, так и в части введения в обращение (импорте), и частично эксплуатации автотранспорта, на территории России. За всю историю техрегламента изменения в него вносились комплексно, и это уже 3-ий пакет поправок.

Так, для автомобилистов одна из самых главных новостей нынешней итерации документа в том, что правительственный комитет

отказался от введения более строгих технических нормативов для автотранспорта (за исключением грузовиков), который ввозится на территорию страны в единичном экземпляре.

Такие автомобили проходят упрощенную форму лабораторных исследований конструкции, нежели машины, поставляемые изготовителями или их представителями. Эти и ряд других требований, по информации собеседников «Газеты.Ru», были исключены из финальной версии документа по настоятельной просьбе белорусской стороны в комиссии ЕЭК.

Из техрегламента также убрали привязку автомобилей к электронным документам таким, как электронные техпаспорта (ЭПТС). Наличие такого пункта было признано нецелесообразным, поскольку документооборот в электронном виде будет установлен отдельным решением ЕЭК.

Безопасность и экология

Как следует из документации,

выпуск автомобилей с неэкологичными двигателями, без подушек безопасности и с упрощенной конструкцией предполагается продлить до 1 февраля 2024 года.

Эти нормы должны быть введены постановлением правительства. Актуальные «не экологичные» меры также были введены специальным постановлением правительства под давлением санкций в мае 2022 года из-за невозможности российских заводов обеспечить высокие стандарты в области экологии и безопасности ввиду снижения поставок комплектующих. Сейчас они действуют до июня 2023 года.

В частности, документ позволяет автопроизводителям выпускать автомобили без антиблокировочной системы тормозов (АБС), подушек безопасности, а также оснащать автомобили двигателями всех экологических классов, начиная с «Евро-0». Вместе с тем предполагается постепенное стимулирование автопроизводителей к возвращению в русло технологичного производства. В связи с этим

с конца 2024 года предлагается правительственным постановлением ужесточить обязательства по экологическому классу для двигателей выпускаемых машин — не ниже «Евро-2», а системой АБС российские автокомпании должны начать оснащать свои автомобили уже с 1 ноября 2023 года,

следует из презентации техкомитета.

Автосервисам ключи от ПО

Впервые в техрегламент вводится требование к автопроизводителям раскрывать сервисную информацию, необходимую для обслуживания и ремонта. Предполагается, что автокомпании передадут ее независимым станциям технического (СТО) для обслуживания и ремонта транспортных средств, говорится в тексте документа.

Не тюнинговать заранее

Тем же пакетом поправок «исключена возможность внесения изменений в конструкцию транспортного средства до его вывода в обращение». Иными словами

это поставит барьер на импорте тюнингованных автомобилей, поскольку сертификационные лаборатории ЕврАзЭС не смогут дать задним числом одобрение на внесение изменений в конструкцию.

Это не касается тюнинговых компаний работающих под крылом автоконцернов, таких как подразделения Mercedes-AMG, BMW M, Brabus и прочих, которые имею статус производителей автомобилей и автокомпонентов. Также сохраняется возможность произвести и зарегистрировать тюнинг на территории РФ.

Брызговики и мониторинг водителя

Вводятся экологические нормы «Евро-6» и «Евро-6+», впервые в техрегламенте появятся требования к электрическим и водородным автомобилям. Об этой инициативе ранее подробно писала «Газета.Ru».

Помимо этого, в пакете изменений предусматривается оснащения грузовиков системами мониторинга состояния водителя.

Кроме того, для грузовиков и прицепов пересматриваются требования к брызговикам.

Без продления не обойтись

Продление упрощенных требований к выпускаемым автомобилям выглядит неизбежным на фоне проблем с поставками автокомпонентов и необходимостью обеспечивать работу отечественных автопроизводителей, уверн независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Очевидно, что они продляются для того, чтобы сохранить то, что еще выпускает «АвтоВАЗ» и УАЗ.

Ужесточение экологических требований до «Евро-2» для этих автозаводов некритично.

По этому стандарту необходима иная электроника и самый примитивный катализатор», — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

Значительно большие трудности для автопроизводителей представлял переход к стандартам «Евро-3» и «Евро-5», предусматривающего, например, для дизельных двигателей наличие нейтрализатора с впрыском мочевины, добавляет эксперт.

Сроки продления выпуска упрощенных автомобилей в нынешних условиях зависят прежде всего от общеэкономической и политической ситуации, упрощенные требования будут продлеваться и полагает автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«Спектр разрешенного будут уменьшать, например, переходом от «Евро-0» к «Евро-2», но тенденций к значительному сужению списка послаблений мы не наблюдаем.

Полагаю, что если они будут продлеваться, то в таком виде, в каком сейчас есть», — говорит Цыганов «Газете.Ru».

На этом фоне намерение ввести в нынешних условиях в России экологический класс «Евро-6» и системы мониторинга состояния водителей становится невыполнимым, считает он.

Заставить не получится

По мнению Цыганова, норма, требующая от производителя раскрывать сервисную информацию при оформлении одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в настоящее время малореализуема.

«С точки зрения здравой логики это правильно, но заставить это делать концерн, который формально ушел с нашего рынка, они не смогут. Те компании, которые перестали ввозить автомобили или отдали на откуп рынок частному ввозу, ОТТС и так не оформляют», — аргументирует Цыганов.

Введение требований для автопроизводителей раскрывать сервисную информацию на практике сопряжено с большими временными затратами и требует большой организационной работы, указывает Сергей Бургазлиев.

Сервисная информация относительно поступающих в продажу новых моделей автомобилей и так через некоторое время становится доступной для специалистов,

и вопроса с доступом к диагностическим онлайн-сервисам компаний, ушедших из России, не решает, соглашается вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Я полагаю, что в нынешних условиях необходим национальный технический регламент, который был бы направлен на облегчение жизнедеятельности индустрии. Это гораздо важнее контроля над предприятиями автобизнеса. Сейчас же продолжается работа над репрессивными мерами для индустрии, которой нет», — подчеркивает Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

«Газета.Ru» направила запрос в Минпромторг об изменениях в регламенте ТР ТС 018/2011, в министерстве сообщили, что это вопрос будет озвучиваться в ближайшее время.