Очередной кризис российского авторынка. Почему он не похож на другие

По итогам 2022 года продажи новых автомобилей в России рухнули более чем вполовину, свидетельствует актуальная статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ. Показатели этого года могут быть лучше, ожидают эксперты рынка, но новый кризис российского авторынка не похож на другие, он более сложный, говорят дилеры.

В ушедшем году автомобильный рынок России упал на 59% по сравнению с 2021 годом, всего было реализовано 687,4 тыс. машин, говорится в отчете комитета автопроизводителей АЕБ. Из-за остановки поставок иномарок автодилеры не досчитались практически одного миллиона отгрузок (980 тыс. шт.) в сравнении с «ковидным» 2021 годом, уточнили в Ассоциации.

Прежде худшим годом на авторынке РФ за последнее десятилетие был 2016-й, когда россияне приобрели всего лишь 1,43 млн машин. Начиная с 2012-го (2,93 млн шт.) продажи падали, но в 2016 году ситуация на рынке переменилась и дела в автобизнесе шли в гору, описали ситуацию в комитете автопроизводителей.

Согласно статистике, среди марок

в пятерку лидеров российского авторынка в прошлом году вошли «АвтоВАЗ», Kia, Hyundai, ГАЗ и Chery.

Последние две автокомпании — впервые заняли столь высокие места. При этом Волжский автозавод стал единственным, кому удалось реализовать больше 100 тыс. машин: продажи Lada составили 188,6 тыс. ед. и упали на 46%.

Показатели Kia снизились до 66,1 тыс. автомобилей при том, что в 2021 году они составляли почти 206 тыс. машин. Вместе с Hyundai эти три бренда стали единственными, кто преодолел отметку в 50 тыс. реализованных авто.

Отрицательную динамику показали почти все компании кроме ряда китайских брендов. Так, марка Chery улучшила свои продажи на 4%, родственный ей бренд Exeed на фоне низкой базы позапрошлого года скакнул на 264%, схожая ситуация у Dongfeng (+213%) и Hino (+204%).

Единственным некитайским производителем, у кого выросли показатели, стал УАЗ (+5%).

Сильнее остальных в процентном соотношении просели Cadillac (на 93%), Fiat (-91%), Lexus ( минус 90%), Suzuki и Land Rover (-82%), Volvo (-81%), а также Toyota, Skoda, Volkswagen и BMW. Плохо обстоят дела с продажами у Audi, Mercedes-Benz, Nissan, Renault и других мировых концернов.

Бестселлеры

В рейтинге наиболее популярных моделей рынка первую тройку заняла продукция Lada. Модель Granta осталась лидером по спросу в России с более чем двукратным опережением ближайшего соперника — Niva: 96 тыс. против 39 тыс. шт. соответственно. Третье место заняла Vesta (29 тыс. шт.), пятерку бестселлеров замкнули Kia Rio и Hyundai Solaris (25 тыс. и 18 тыс. шт. соответственно).

Шестая позиция в рейтинге вместе с титулом «самого продаваемым китайского автомобиля России» достались кроссоверу Haval Jolion. Далее десятку лидеров замыкают Hyundai Creta, Lada Largus, Renault Duster и Geely Coolray. Согласно прогнозу АЕБ,

в 2023 году продажи новых легковушек могут вырасти на 12% по сравнению с 2022 годом, до 770 тыс. ед.

«Это средний прогноз, не оптимистичный и не пессимистичный. Такой умеренный прогноз. Мы думаем, что при благоприятном стечении обстоятельств возможен и рост выше 12%, но никто в мире не может ничего прогнозировать в текущей ситуации», – сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в ходе объявления итогов года.

Очередной кризис

Принято считать, что первый постсоветский кризис авторынка РФ случился в 2008 году, он характеризовался быстрым падением и восстановлением, вспоминает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

«Затем последовал кризис 2014 года и он был локальным. Несмотря на медленное восстановление, российский рынок оставался частью мирового, – объясняет он. – Тогда продолжались официальные поставки автомобилей в Россию, сохранялось локальное производство.

Кризис 2022 тоже локальный, но рынок РФ уже сам по себе — без поддержки ключевых мировых автопроизводителей».

Сейчас официальные поставки осуществляют только китайские марки и отечественные заводы. События 2022 года привели к обрушению спроса, который является маркером платежеспособности населения и веры людей в будущее, готовности в него инвестировать, отмечает Терлюкевич

Нынешний кризис связан с сильнейшим дефицитом новых автомобилей и уходом большинства марок из России, он сильнее прежних, такого ранее не случалось,

соглашается замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

«Именно дефицит автомобилей привел к столь серьезному падению продаж, дилерам в новых реалиях пришлось в срочном порядке налаживать поставки в рамках параллельного импорта, а также заключать новые дилерские договора с китайскими производителями», – говорит собеседник.

Сценарии на будущее

В 2023 году продажи новых автомобилей окажутся еще ниже, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Вряд ли рынок существенно вырастет относительно прошлого года. Не уверен, что «Москвич» сможет выпустить заявленные 50 тыс. автомобилей, скорее вероятен вариант — 20 тыс. авто по итогу года.

У того же Haval проблемы с логистикой. «АвтоВАЗ» свои 400 тыс. тоже не сделает из-за проблем с комплектующими», – говорит Бургазлиев.

Емкость рынка не превысит 650 тыс. легковых машин, включая автомобили, привезенные путем параллельного импорта.

Этот канал поставок хоть и может улучшить ситуацию, но он не даст больше 5-6% от общего рынка, полагает эксперт.

Из-за низкого покупательского спроса и отсутствия поставок машин мировых брендов положительной динамики продаж не будет, считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

«Безусловно, китайцы или «псевдокитайцы», которых начали собирать на российских заводах, будут доминировать на нашем рынке в этом году.

Мой прогноз по соотношению долей продаж — 60% «китайцы» и 40% — российские производители. И это более, чем оптимистично», – считает Ольховский.

Ценники перепишут

При условии сохранении курсов валют на текущих уровнях цены на автомобили вырастут к концу весны, что объясняется более высокими издержками и стоимостью фондирования, уверен Ольховский

«В начале этого года цены на автомобили были на уровне осени 2022 года, потому что поставки пришлись на ноябрь и декабрь, когда конвертация доллара и евро к рублю была на уровне 60-62 рубля соответственно. При том курсе, который есть сейчас, очевидно, что будет повышение цен в апреле-мае», – ожидает глава «Автодома».

Андрей Терлюкевич из «АвтоСпецЦентра» и вовсе дает три сценария развития рынка в текущем году.

«Пессимистичный сценарий предполагает дальнейшую деградацию спроса по причине падения доходов населения.

Плюс рост стоимости кредитов – банки не верят в клиентов, которые не верят в инвестиции в будущее», – говорит он.

Базовый сценарий – сохранение объемов продаж на уровне 2022 года. Повторить результат прошлого года можно за счет роста производства «АвтоВАЗа», выполнения планов по поставке автомобилей китайских марок и вывода сборки локализованных брендов на заявленный уровень, объясняет он.

«Обнадеживающий сценарий – постепенное восстановление рынка во второй половине года, с легким ростом (+5%) по итогам года.

Пока это выглядит маловероятно. Для него нужен как минимум «мир во всем мире», – отмечает собеседник.

Оптимистическим развитием событий станет постепенное возвращение ушедших марок в Россию и снижение благодаря этому дефицита новых автомобилей, считает Алексей Стариков из «Авилона». Пессимистическим сценарием он называет серьезный обвал курса рубля, который приведет к резкому удорожанию машин и, как следствие, снижению спроса.

Восстановить рынок поможет только увеличение поставок новых автомобилей в Россию, а также развитие отечественных производств, добавил топ-менеджер «Авилона».