«Серый» ввоз запчастей подтолкнет автокомпании к уходу из России

Легализация параллельного импорта фирменных запчастей подтолкнет иностранные автокомпании к окончательному уходу с российского рынка, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Сейчас иностранцы заняли выжидательную позицию, но власти РФ требуют от них решительных действий.

В начале недели Минпромторг огласил список компаний, автомобили и запчасти которых можно будет поставлять в Россию без разрешения правообладателя. Как сообщили «Газете.Ru» в министерстве, эта инициатива должна облегчить положение автосервисов.

«В первую очередь данная мера поможет дилерскому сообществу в выполнении своих обязательств по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств российских потребителей путем обеспечения возможности ввоза в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя товарного знака», — сообщили изданию в Минпромторге.

В приказе министерства, легализующем ввоз в страну иностранных товаров, в частности, перечислены автомобили и компоненты Jaguar Land Rover, Bentley, General Motors (включая бренды Cadillac, Chevrolet, GMC), Jeep, Chrysler и Dodge, а также Volvo. А также продукция шинных брендов Bridgestone, Michelin, Continental и GoodYear, компоненты Bosch, Mahle и Wabco. Все эти марки объявили о частичной или полной приостановке деятельности в России.

Некоторые западные компании уже сворачивают деятельность. Так, концерн General Motors на прошлой неделе объявил сообщил о прекращении коммерческой деятельности в России. По данным газеты «Коммерсант», сокращают российские офисы Volvo и Jaguar Land Rover, при этом шведская марка планирует обеспечивать гарантийное обслуживание проданных в стране автомобилей.

Продукция автопроизводителей, имеющих в России крупные производства, в список для параллельного импорта пока не попала. При этом «приостановленным» иностранцам такие же преференции министерство не обещает.

«Мы готовы будем рассмотреть возможность исключения отдельных брендов,

если компания подтвердит, что она готова поставлять запасные части для выполнения обязательств по гарантийному и сервисному обслуживанию в долгосрочной перспективе», — заявили «Газете.Ru» в Минпромторге.

Приглашение на выход

Значительную часть дохода представительства автокомпаний, работающих в России, получают именно от продажи запасных частей, и разрешение альтернативных каналов поставок ведет к потере значительной части прибыли для них, предупреждают эксперты.

«Это, безусловно, очень важный фактор. Все представительства автокомпаний держались в основном на прибыли от продажи запчастей и в меньшей степени – финансовых услуг», — объясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В объемах выручки, в зависимости от марки, это составляло у представительств порядка 30%, но в прибыли – порядка 65-70%, уточняет эксперт.

Потеря такого объема, безусловно, для иностранцев — повод серьезно задуматься о дальнейшем присутствии в России, уверен он.

При этом запчасти, ввезенные по альтернативным каналам, скорее всего, не станут дешевле официальных, поскольку представительства автокомпаний получают значительные скидки от поставщиков из-за больших объемов закупок.

«Я полагаю, что иностранных автопроизводителей, которые заявили об уходе из России, впоследствии могут просто не пустить обратно по принципиальным соображениям», — говорит Бургазлиев.

Поставка и продажа оригинальных запчастей всегда несла значительный объем заработка для автомобильных марок. Там были достаточно высокие наценки и со стороны дистрибьюторов, и со стороны дилеров, отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Безусловно, параллельный импорт запчастей – это скорее поддержка автовладельцев, чем брендов, добавляет он. При этом наладить неофициальный ввоз запчастей в больших объемах будет достаточно сложно.

«Автокомпании, конечно, в своих доходах потеряют серьезно.

При этом сейчас еще невозможно понять, насколько широкомасштабным будет параллельный импорт», — говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

В отношении людей, которые попытаются его наладить, могут быть применены встречные меры, и ввозить детали в Россию придется через три-четыре страны, уверен собеседник.