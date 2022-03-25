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Автомобили

Россия может лишиться дорогих моделей Lexus и Toyota уже в понедельник

Япония готовит запрет экспорта дорогих автомобилей в РФ

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Lexus LX 600 Luxury

Lexus LX 600 Luxury

Lexus
Начиная со следующей недели Япония планирует запретить поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили. Под ударом оказались марки Lexus, Infiniti, а также дорогие модели Mazda и Toyota. О том, какие из японских машин россияне, вероятно, уже не смогут купить, — в материале «Газеты.Ru».

Японское правительство обнародовало 25 марта очередной пакет санкций в отношении России, он касается ряда бизнесменов и чиновников, сотрудничества с российскими компаниями и экспорта ряда товаров, относящиеся к категории роскошных. Подробные условия этих мер планируется обнародовать в начале следующей недели.

При этом запрет на экспорт предметов роскоши из Японии в Россию коснется в том числе дорогих автомобилей, выяснило информационное агентство Kyodo, сославшееся на источник в японском правительстве.

Япония вводит свои санкции симметрично с теми мерами, которые ранее ввел Евросоюз против России. Предполагается, что экспорт роскошных автомобилей будет ограничен, как и в случае ЕС, суммой около 50 тыс. евро (5,3 млн руб. по курсу ЦБ РФ), убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Такая ценовая отметка отрезает большую часть экспорта автомобилей Lexus, для экспорта подойдут только компактные кроссоверы UX и NX, а также седаны ES.

Даже в базовой версии эту отметку превышают седан LS, купе LC, кроссоверы RX, а также внедорожники GX и LX.

Помимо этого под ударом оказались дорогие модели Toyota, а именно внедорожник Land Cruiser 300 и минивэн Alphard. В модельном ряду Infiniti выше этой планки стоит модель QX80 (от 6,9 млн руб. по прайсу на сайте), у Mazda – самые дорогие версии кроссовера CX-9, а у Mitsubishi – внедорожника Pajero Sport.

«Я думаю, что критерии по ценовым ограничениям будут сопоставимы с европейскими. Сильнее всего эта ситуация может затронуть Lexus и Infiniti»,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. – Но, к сожалению, марка Infiniti и так в последнее время сильно сдала позиции из-за глобальных проблем. Для Lexus же это будет очень ощутимый удар».

С точки зрения объемов рынка позиции японских брендов в России не так сильны, как у европейских — автомобилей Audi, Mercedes, BMW, Porsche и других продавалось в нашей стране в несколько раз больше, добавляет эксперт.

В группе риска из-за новых санкций находятся практически все автомобили японских премиум-марок, которые выпускаются на заводах в Японии, полагает автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто.

«Из тех машин, которые к нам поставлялись, это однозначно обновленный Toyota Land Cruiser, который стоит гораздо больше €50 тысяч. К тому же этот автомобиль дефицитен и в самой Японии,

— отмечает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru» – A Highlander и вовсе к нам поставлялся с американского завода (США запретили экспорт автомобилей в РФ — «Газета.Ru»)».

На рынке сохраняется большая неопределенность: даже до введения санкций поставки автомобилей большинством иностранных брендов, в том числе из Японии, уже были приостановлены, заключил Моржаретто.

Российские дочки японских компаний пока не знают, как реагировать на информацию поступившую из Японии, но говорят о важности рынка для бизнеса.

«Компания Infiniti занимается постоянным мониторингом текущей ситуации и анализирует влияние и эффект санкций на бизнес в России, — сообщил «Газете.Ru» пиар-менеджер Infiniti в России Артем Дербенев. —

Российский рынок остается одним из важнейших для Infiniti, уход с рынка не обсуждается».

В Toyota, Lexus, Mazda, Mitsubishi на вопросы о моделях, которые могут уйти с российского рынка из-за ограничительных мер со стороны правительства Японии и формате дальнейшего присутствия в России на момент публикации материала не ответили.

Ранее власти Евросоюза объявили о запрете на экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тыс. евро. Такие ограничения затрагивают значительную часть модельного ряда премиум-марок: в модельном ряду Mercedes-Benz эту планку уже превышают некоторые версии машин C-Class, у BMW – 3 Series.

Ограничения со стороны США предусматривают запрет на поставки в Россию практически всех категорий автомобилей, но в то же время касаются только юридических лиц.

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