Как дальнобойщик выживает в упавшей в кювет фуре в Хабаровском крае

Водитель упавшей в кювет фуры уже две недели выживает в тайге на обочине дороги в ожидании помощи, узнала «Газета.Ru». Региональное МЧС отказалось спасать автомобиль, ГИБДД прислало бульдозер, который может вытащить машину только по частям. В результате шофер остался жить на обочине в ожидании автокрана, бросить машину он не может, опасаясь, что ее разберут на запчасти.

Дорожный инцидент произошел еще 31 октября в Ульчском районе Хабаровского края, примерно в 800 км от столицы региона на грунтовой трассе, ведущей из областного центра в Николаевск-на-Амуре. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам водитель грузовика представившийся Рустамом. По его словам, он не смог заехать на скользкий подъем на одном из перевалов, грузовик покатился с горы назад и слетел с дороги.

«Я звонил спасателям — говорят: «Вас эвакуируем, машину вытащить не сможем, нет такой техники». Обратился к дорожникам: они прислали бульдозер. Но грузовик повис на раме, если его вытягивать, то машину просто разорвет пополам. Тут кран нужен иначе раму точно поведет или кардан вырвет: что мне потом с этим делать посреди тайги?» — объяснил сложившуюся ситуацию водитель грузовика.

По словам дальнобойщика, продукты, которые он вез в Николаевск-на-Амуре, уже давно перегрузили в другой автомобиль и доставили по месту назначения. Оставлять автомобиль без присмотра водитель не хочет, опасаясь, что воры разберут его на запчасти.

«Ни колес, ни аккумуляторов, ни солярки, ничего не будет, все растащат по винтикам. Живу в кабине, жду кран. Греюсь газовой плиткой, на которой готовлю еду и кипячу чай»,

— рассказывает Рустам о своем текущем положении в тайге.

Помощь застрявшему водителю оказывают жители ближайшего к месту происшествия села Богородское и редко проезжающие мимо водители.

«Подкармливаем его, помогали откапывать машину. Приглашали остаться на ночь, но он не идет, боится машину оставить. Неделю назад приезжал трактор, но ничего сделать не смог», — рассказала «Газете.Ru» жительница села Юлия.

Движению не мешает

В ГИБДД Хабаровского края сообщили, что предлагали помощь в буксировке застрявшего грузовика бульдозером, однако водитель отказался, опасаясь за целостность машины. Он также отказался покидать место происшествия, отметили в региональной Госавтоинспекции.

«По имеющимся данным, водитель грузового автомобиля, без цепей на колесах, не смог преодолеть подъем, и машина съехала с дороги в кювет. Дорожному движению автомобиль не препятствует, грузовик находится за пределами дороги»,

— сообщили «Газете.Ru» в ГИБДД Хабаровского края.

В региональном МЧС в курсе ситуации, однако говорят, что ничем помочь застрявшему дальнобойщику не могут.

«В этом районе нет подразделении федеральной группировки. Требуется тяжелая техника, спасательные подразделения такой техникой не укомплектованы. Такая техника, есть у дорожных служб, которые занимаются расчисткой дорог.

У МЧС России нет полномочий по проведению таких работ, в данном случае это не наша обязанность.

Этим вопросом сейчас занимается министерство транспорта: это их профиль, у них есть возможности для проведения такого рода работ [эвакуация большегрузной техники]», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС Хабаровского края.

По данным минтранса региона, соответствующий сигнал поступил в диспетчерскую службу, только спустя три дня после происшествия. Причем в самом министерстве об аварии узнали только два дня назад, подчеркнул представитель ведомства. У подрядных организаций, эксплуатирующих дорогу, нет крана: у них нет необходимости в такой технике для обслуживания трассы, говорят в минтрансе Хабаровского края.

«На данный момент, необходимый для подъема большегрузного автомобиля кран найден, он уже выдвинулся к месту аварии.

Дорожными службами подготовлена площадка для его установки. Если позволят погодные условия, то надеемся, что в ближайшие сутки получится поднять застрявший грузовик. Предпринимаем все меры, чтобы помочь водителю, попавшему в сложную ситуацию», — пообещали «Газете.Ru» в ведомстве.

Рассчитывать только на себя

Отказ водителя от спасения бульдозером вполне объясним, считает председатель Межрегионального союза водителей-профессионалов Александр Котов. По его словам, в таких ситуациях избежать повреждений при буксировке застрявшего грузовика практически нереально.

«Фура – не легковой автомобиль, ее не так просто вытащить из кювета. Погнуть раму или оторвать мост при буксировке – проще простого.

Если фура повисла на дороге, то без крана эвакуировать ее без серьезных повреждений практически нереально», — уверен глава профсоюза.

По его словам, на отдаленных региональных дорогах России не редкость ситуации, когда дальнобойщики вынуждены жить в машинах в ожидании помощи. Причем в последнее время водителям все чаще приходится рассчитывать только на себя, добавил он.

«Всем плевать на проблемы дальнобойщиков. Даже сами водители все реже останавливаются, увидев на обочине сломавшуюся фуру. Лет десять назад стоило только попросить о помощи по рации, как тут же собиралась толпа. Теперь же в эфире только топливо продают, да придорожных девок предлагают», — заявил председатель Межрегионального союза водителей-профессионалов.

Излишняя зарегулированность работы ведомств приводит к тому, что власти действуют строго по инструкции и не могут оперативно реагировать в нештатных ситуациях,

считает координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Спасательная операция стоит денег, никто не хочет брать на себя финансовую ответственность, полагает он.

«Любое нецелевое расходование средств — это повод для уголовного дела. Чиновники, скорее всего, искренне сопереживают попавшему в ДТП водителю, но боятся взять на себя возможную ответственность», — резюмировал правозащитник.