Повышение утилизационного сбора взвинтит цены на электромобили

Правительство планирует со следующего года в девять раз поднять размер утилизационного сбора на импортируемые электрокары. Пытаясь стимулировать производство таких машин, власти фактически оставляют страну без этой продукции, сейчас из серийных аналогов в России есть только электробусы и электрическая «Газель».

Минпромторг обнародовал проект постановления правительства по увеличению утилизационного сбора для электромобилей, документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru. Согласно этой инициативе, коэффициенты, по которым рассчитывается размер сбора, с 1 января 2022 года для новых электрокаров должны вырасти с нынешних 1,63 до 14,4 (в 9 раз), для подержанных электромашин — примерно в четыре раза: с 6,1 до 24,1. Размер базовой ставки (20 тыс. рублей — умножаются на соответствующий мощности мотора коэффициент) менять не планируется.

Если проект будет одобрен кабинетом министров, то уже со следующего года при ввозе в Россию нового электромобиля импортерам придется платить в качестве утилизационного сбора по 288 тыс. рублей (сейчас 32 тыс. рублей). Для бывших в употреблении электрокаров размер сбора составит 482 тыс. рублей, вместо 122 тыс. рублей, которые при таможенном оформлении оплачиваются сейчас.

Проект, предусматривающий повышение размера утильсбора для электрокаров, разработан в рамках принятой в конце августа концепции по развитию производства и использования электротранспорта в РФ,

сообщили «Газете.Ru» в Минпромторге. В министерстве отметили, что перед ним стоит задача стимулировать производство внутри страны, а не импорт — одним из ключевых показателей этой концепции является выпуск не менее 10% автомобилей на электротяге от общего количества машин, который производятся в нашей стране, подчеркнули в ведомстве.

Повышение размера сбора не коснется электрокаров, которые ввозятся в нашу страну автомобилистами для личного пользования, уточнили в Минпромторге.

«Вне зависимости от типа двигателя, для физических лиц ставка утилизационного сбора составит не более 4,5 тыс. рублей для новых автомобилей и не более 6,5 тыс. рублей отношении автомобилей, бывших в употреблении», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

Заплатят покупатели

Оплачивать повышенный утилизационный сбор в итоге придется конечному потребителю, отмечают продавцы электрокаров. По словам менеджера московского автосалона Tesla Motor Club Михаила, эту разницу придется заложить в финальную стоимость автомобиля, и в конечном итоге ее оплатит клиент.

«Это, конечно, плохая новость», — отметил он, комментируя инициативу Минпромторга.

Эксперты полагают, что в ближайшее время спрос на электрические машины должен вырасти. В краткосрочной перспективе определенный всплеск интереса к импорту электрокаров вполне возможен, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бругазлиев.

«Можно предположить, что пока электрокары не подорожали из-за новых скачков утилизационного сбора, но определенная часть потенциальных покупателей задумается об их приобретении уже сейчас, что создаст определенный ажиотаж»,

— отметил эксперт.

Инициатива Минпромторга, безусловно, окажет некую поддержку концепции электротранспорта, полагает Бургазлиев. Однако этот вид транспорта пока что перспективен только в крупных городах, отмечает он. На межгородских, и, тем более, на межрегиональных маршрутах, как альтернатива, более эффективны газомоторные автомобили, уверен собеседник.

«Президент прямо заявляет: приоритет за газомоторным топливом. Но на местах чиновники упорно продвигают идею электрификации. И для стимулирования производства электромобилей чиновники не придумали ничего лучше, как ввести очередной заградительный барьер», — заявил Бургазлиев.

Кроме «Газели» на электротяге и электробусов «Группы ГАЗ» и «КамАЗа», в нашей стране пока нет серийного производства полноценных электрокаров, указывает он. Автоконцерны, имеющие в России сборочные предприятия, без особых проблем могут запустить производство таких моделей на имеющихся мощностях. Однако пока на такие машины нет устойчивого спроса, их выпуск в России не имеет смысла по причине нерентабельности, отмечает Бургазлиев.

Это же подтверждают и сами автопроизводители, отмечая, что планы по выпуску электрокаров в нашей стране напрямую зависят от развития рынка и инфраструктуры. Без этого выводить на рынок свои перспективные модели они не хотят.

«Нам не составит труда оперативно наладить выпуск электрической модели, поскольку «АвтоВАЗ», как часть Renault, обладает всеми необходимыми технологиями. Вопрос исключительно в спросе на электромобили в нашей стране», – ранее заявлял «Газете.Ru» директор по связям с общественностью «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Идея ввести заградительный барьер для развития производства электромобилей в нашей стране была бы здравая, если бы не ее преждевременность,

уверен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его мнению, в первую очередь необходимо создать инфраструктуру для электрокаров, показать потребителям преимущества таких автомобилей и только после этого вводить какие-то запреты.

«На мой взгляд, власти ставят телегу впереди лошади.

Совершенно нелогично стимулировать производство электромобилей, не имея в стране развитой сети зарядных станций для них», — считает Моржаретто.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, с начала года, в стране было продано всего 845 новых электромобилей, что на 118% больше показателей всего 2020 года. Представители АЕБ накануне просили власти поддержать теми или иными льготами наметившуюся тенденцию к росту спроса на экологический вид транспорта в нашей стране.

«Чиновники, очевидно, эту просьбу не услышали», — резюмировал Игорь Моржаретто.