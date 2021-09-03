От горящего «чека» до наклеек на фарах. За что будут штрафовать водителей

Минюст совместно с рядом других ведомств готовит проект нового КоАП, в котором пропишут новые штрафы для водителей. Наказывать автомобилистов по новым статьям начнут не ранее 2022 года. Известно, что изменения не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км/ч.

Работа над поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ведется на площадке межведомственной рабочей группы с привлечением заинтересованных органов государственной власти, научного и бизнес-сообщества, а также общественных организаций. «Autonews.ru» сообщает, что штрафовать по новым статьям начнут не ранее 2022 года.

Штрафы за езду без ТО и ОСАГО

На сегодняшний день за отсутствие техосмотра штраф составляет от 500 до 800 рублей. Планируется увеличить сумму штрафа до 2000 рублей. При этом ответственность за посещение станции технического осмотра лежит на воителе, так как с августа текущего года прохождение техосмотра отвязали от полиса ОСАГО, то есть на данный момент при покупке страхового полиса автомобилисту не нужно предъявлять диагностическую карту.

Фиксацию езды без пройденного техосмотра планируют организовать при помощи дорожных камер. Причем штраф будет приходить не чаще, чем один раз в сутки. Данное изменение в КоАП начнет действовать с 1 марта 2022 года.

Также изменится порядок наказания за езду без ОСАГО. Сейчас оштрафовать за подобное нарушение может только инспектор ГИБДД, в будущем это смогут делать дорожные камеры (также — не чаще одного раза в сутки).

Передвижение без полиса ОСАГО является одним из самых распространенных нарушений у водителей. При условии принятия поправок в КоАП, система будет сверять номер автомобиля с базой данных полисов автогражданки и проверять, есть ли страховка у владельца авто. Если ее не окажется, нарушителя ждет штраф.

Пьяная езда с детьми в салоне

В текущей редакции за езду в нетрезвом виде следует штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. При этом не имеет значения, были ли пассажиры в салоне автомобиля с пьяным водителем.

После поправок в КоАП штраф за езду в пьяном виде останется прежним, при этом сумма вырастет, если в салоне будут присутствовать дети младше 16 лет. Штраф в этом случае собираются повысить до 50 тысяч рублей, а лишать водительского удостоверения — на три года.

Летом 2021 года вступили в силу поправки об увеличении штрафа за езду в нетрезвом виде. Так, была ужесточена уголовная ответственность для водителей, которые ранее были судимы за пьяные аварии с погибшими и пострадавшими. Если выяснится, что в первой аварии по вине пьяного водителя погибли или пострадали люди, его смогут лишить свободы на срок до 3 лет, а максимальный штраф вырастет до 300-500 тысяч рублей.

Превышение средней скорости, резина не по сезону и другие неисправности.

На данный момент действует норма, согласно которой за превышение средней скорости штрафуют так же, как и за превышение мгновенной скорости: минимальный штраф за 20-40 км/ч — 500 рублей, максимальный за превышение на 80 км/ч и выше — 5 тысяч рублей.

В новой редакции не планируется изменять суммы штрафов, как и нештрафуемый предел, однако оспорить такие нарушения в суде теперь будет невозможно, так как в КоАП пропишут определение средней скорости. Ранее понятия «средняя скорость» не было в кодексе, водители часто оспаривали данное нарушение в суде.

Также планируется увеличить список неисправностей, перечисленных в приложении к ПДД об «Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», за которые предусмотрен штраф в 500 рублей.

Наказывать планируют за шины не по сезону, стертые покрышки, а также за разные шины спереди и сзади. Также наказание может последовать за незаконные лебедки, поврежденный бампер, отсутствующие подголовники, козырьки и подушки безопасности, предусмотренные автопроизводителем, а также за горящий индикатор неисправности двигателя Check Engine. Также водителя могут смогут привлечь к административной ответственности за помехи на лобовом стекле (навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки). Отдельно будут прописаны штрафы за отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры, а также другие проблемы со световыми приборами — в их число могут войти даже защитные наклейки на фарах.

Езда по газонам, мойка во дворе и новый штраф за хлам

На данный момент действует следующий порядок: за проезд и парковку на газоне, детской площадке и тротуаре штрафуют не везде, а суммы наказаний составляют 5 тысяч рублей для физических лиц и 300 тысяч рублей для юридических.

После изменений в кодекс штраф за проезд и парковку на газоне составит до 4 тысяч рублей, на детских и спортивных площадках — до 5 тысяч рублей. В некоторых регионах РФ такой штраф уже действует, однако повсеместно его планируют ввести в 2022 году.

В новой редакции КоАП появились штрафы за мойку автомобиля в запрещенных местах. Таким местом, например, признана дворовая территория жилого многоквартирного дома. За это водителей будут наказывать штрафом в 1-2 тысячи рублей.

Также в следующем году начнут штрафовать за остановку или проезд по газонам и цветникам на 1,5-4 тысячи рублей в зависимости от ущерба. Об этом нарушении можно будет заявить в приложении «Помощник Москвы», в таком случае штраф составит 2 тысячи рублей.

Также в КоАП наконец будет введен штраф за автохлам. Если раньше старые автомобили могли стоять во дворах годами, то теперь для владельцев таких машин будет предусмотрен штраф на сумму до 3 тысяч рублей.

Для избежания споров в документах будет четко прописано понятия автохлама. Это машины, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака, и/или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин. Также за автохлам сочтут сгоревшее транспортное средство.