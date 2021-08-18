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Автомобили

Китай поглощает авторитейл в России

За год в России открылось 138 автосалонов китайских марок

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Global Look Press
Дилерские сети китайских автокомпаний демонстрируют взрывной рост на российском рынке. Более половины открывшихся за год дилерских центров приходится на их долю. Продажи новых автомобилей у основных игроков из КНР выросли в 2-4 раза. Китайцы могут вытеснить с позиций корейские и российские марки, объясняют эксперты.

Из 248 открывшихся за последний год в России дилерских центров 138 приходится на китайские марки Chery, Cheryexeed (премиальный суббренд Chery), Geely, FAW, Changan и Haval, следует из отчета агентства Russian Automotive Market Research, предоставленного «Газете.Ru».

Лидеры по приросту числа новых дилерских контрактов – Chery и Cheryexeed, за год они открыли 36 и 38 «шоу-румов» соответственно. У компании Geely появился 21 новый автоцентр, FAW открыл 15 новых точек продаж, а бренды Changan и Haval – по 14 каждый.

Всего по разным оценкам сейчас в России около 800-900 дилеров работают на китайские автокомпании. При этом общее число дилерских центров в России с августа 2020 года по август 2021-го сократилось с 3,3 тыс. до 3,1 тыс.

Продажи зашкаливают

Взрывной рост сетей китайских брендов напрямую отражает небывалый интерес россиян к продукции китайского автопрома. Среди автокомпаний из КНР в первую тройку по росту продаж по итогам семи месяцев этого года входят Chery, Haval и Geely. Отгрузка автомобилей их дилеров увеличилась на 430%, 126% и 103% соответственно к аналогичному периоду прошлого года, говорится в отчете комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

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По итогам семи месяцев 2021 года Chery и Cheryexeed занимают 2,6% российского рынка новых легковых и легких коммерческих машин, Haval – 2,2%, Geely – 1,9%.

Эксперты ожидают, что бурный рост китайских автокомпаний в России в обозримом будущем продолжится.

«У Chery и у Geely за последние год-два очень сильно изменился модельный ряд – автомобили стали другими, фактически наравне с «корейцами» и даже европейскими производителями,

— говорит «Газете.Ru» гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. – Это способствует росту продаж и, соответственно, открытию новых дилеров и расширению покрытия территории России».

Китайские компании заманивают дилеров более выгодными условиями сотрудничества, чем у тех же корейцев или европейцев, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Контракты, по которым дилеры получали возможность торговать, к примеру, автомобилями Haval, были крайне либеральными.

У брендов из Европы, напротив, они настолько сложны, что дилеру проще не связываться с ними. А у некоторых корейских марок с жесткой дилерской политикой прибыль от продажи очень небольшая – даже от финансовых услуг (автокредиты и страхование), добавляет Бургазлиев.

Ведущие марки КНР открывают производство в Евразийском экономическом союзе: Haval — в России, JAC — в Казахстане и Geely — в Белоруссии. Уже к 2025 году они могут суммарно охватить до 15-20% российского авторынка, прогнозирует эксперт.

«Учитывая масштабы производства и низкие издержки на единицу продукции, они способны сделать хорошее предложение по цене, – объясняет Бургазлиев. — Основные игроки – это Haval, Geely и Chery, они таковыми останутся и продолжат развивать свою дистрибуцию».

Если позволит глобальная стратегия, то Haval может вывести на российский рынок более доступные модели своего материнского концерна Great Wall, сам же останется в среднеценовой категории, а родственный бренд Way выйдет на арену премиум-сегмента, рассуждает эксперт.

В ходе конкурентной войны китайцы способны потеснить те марки, которые предлагают компактные и среднеразмерные кроссоверы.

«Если говорить про массовый ценовой сегмент, малые и средние кроссоверы, то китайские производители отнимут долю рынка у корейских и российских марок – больше, собственно, и не у кого. Может быть, еще и у Toyota с его RAV4», — предполагает Бургазлиев.

Повышенный спрос на китайские марки может быть также обусловлен общей рыночной ситуацией и дефицитом автомобилей, отмечает Сергей Целиков из «Автостата».

«У корейцев шире модельный ряд и больше предложение, однако цена у китайских производителей на 15-20% ниже, — описывает рыночную ситуацию Целиков. – Фактор дефицита тоже оказывает влияние на выбор в пользу китайских автомобилей».

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