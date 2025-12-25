Путин поручил назначить в регионах помощников по решению кадровых вопросов

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил главам регионов назначить помощников для решения кадровых вопросов
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов назначить отдельных помощников для решения кадровых вопросов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Государственного Совета, передает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что вопросы подготовки кадров находятся в сфере обязанностей определенного круга лиц в администрациях регионов.

«Я бы очень хотел и прошу вас об этом, чтобы на уровне заместителей губернаторов, руководителей регионов был конкретный человек, который этим занимается», — сказал президент.

Путин добавил, что не хотел бы, чтобы такие важные вопросы «утонули» в числе задач, стоящими перед заместителями глав регионов. В связи с этим глава государства попросил назначить отдельных помощников для координации работы по данному направлению.

Также в ходе заседания Путин заявил, что в регионах России необходимо создавать условия для повышения экономической активности жителей. Глава государства подчеркнул, что особое внимание здесь нужно уделить ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

Ранее Путин призвал не допустить, чтобы в РФ были люди, только нажимающие кнопки.

