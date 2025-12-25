Путин поручил назначить в регионах помощников по решению кадровых вопросов

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов назначить отдельных помощников для решения кадровых вопросов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Государственного Совета, передает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что вопросы подготовки кадров находятся в сфере обязанностей определенного круга лиц в администрациях регионов.

«Я бы очень хотел и прошу вас об этом, чтобы на уровне заместителей губернаторов, руководителей регионов был конкретный человек, который этим занимается», — сказал президент.

Путин добавил, что не хотел бы, чтобы такие важные вопросы «утонули» в числе задач, стоящими перед заместителями глав регионов. В связи с этим глава государства попросил назначить отдельных помощников для координации работы по данному направлению.

Также в ходе заседания Путин заявил, что в регионах России необходимо создавать условия для повышения экономической активности жителей. Глава государства подчеркнул, что особое внимание здесь нужно уделить ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

Ранее Путин призвал не допустить, чтобы в РФ были люди, только нажимающие кнопки.